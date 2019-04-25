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影／花敬群報告危老建物耐震相關執行成果

2019-04-25 11:58聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

行政院上午舉行院會後記者會，內政部次長花敬群報告危老建物耐震相關執行成果。

行政院上午舉行院會後記者會，內政部次長花敬群報告危老建物耐震相關執行成果。記者邱...
行政院上午舉行院會後記者會，內政部次長花敬群報告危老建物耐震相關執行成果。記者邱德祥／攝影
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