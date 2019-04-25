政院修法：貪汙司法官禁轉律師 怕踩雷可查懲戒系統

2019-04-25 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



為了強化律師公益角色與深化其專業，行政院會今通過「律師法」部分條文修正草案，未來律師應從事一定時數的公益服務，且也杜絕重大犯罪者，如貪瀆司法官轉任律師，已轉律師者，得於2年內廢止其證書；草案也讓律師懲戒透明化，未來法務部將建置律師懲戒系統供民眾查詢，保障民眾訴訟權利，避免「踩雷」。

行政院長蘇貞昌會中裁示，本次修正主要為強化律師職業倫理及公益服務，淘汰不適任律師，實現律師執業自由化以及地方公會會籍單一化，對完善律師制度，促進我國民主法治與保障人民權益，均有助益。

律師法部分條文修正草案重點有4項，一是強化律師公益角色，要求律師應從事一定時數的公益服務，且曾任法官、檢察官而依法官法受免除法官、檢察官職務，或是受撤職處分，以及違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性之行為，且情節重大者，不得發給律師證書。

二是為讓律師專業提升，熟悉法令，將強制律師進行在職訓練；三是因應司改，讓律師公會合理化，未來全聯會改制成全國律師聯合會後，將兼採個人會員，理事長、副理事長、部分理監事將採會員直選；未來律師會籍也可單一化，律師若要去其他縣市執業將不用再加入地方律師公會，由全國律師聯合會訂定相關章程進行管理即可。