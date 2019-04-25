影／女綠委稱「金門豬滾回去」？民進黨團：無端指控

2019-04-25 11:35 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



立法院民進黨團、國民黨團昨天為中選會主委人事案爆發衝突，針對加入國民黨團運作的無黨籍立委陳玉珍事後在臉書控訴說，現場聽到兩位民進黨女性立委叫囂「金門豬」、「滾回中國去」等語。對此，民進黨團書記長鄭運鵬今天回應說，請陳玉珍提出證據，不要無端造假、杜撰。