將軍人五大信念改三大信念 陳水扁口述歷史將出版
前總統陳水扁貪汙案纏身，因病在家就醫，卻仍在政壇上活躍。綠營財團法人凱達格蘭基金會替他出版「堅持：陳水扁口述歷史回憶錄」一書，預劃5月2日出版，由陳水扁口述成長過程及踏入政治之路到執政的心路歷程。內容將提及其任內將國軍五大信念改為「國家、責任、榮譽」三大信念的過程。
陳水扁是在2007年7月1日間，將當時國軍奉行超過50年的軍人「五大信念」，去除「主義」與「領袖」，僅留下「國家、責任、榮譽」三項信念。當時他認為，過去在黨國體制下公然將「主義」與「領袖」置於國家之上，為宣揚特定意識型態與鼓吹盲目個人崇拜，使得國軍成為特定政黨，特定主義與特定個人的軍隊。自詡此舉為軍隊國家化的進一步落實，也是台灣民主鞏固與深化的另一歷史里程碑。
由財團法人凱達格蘭基金會出版的「堅持：陳水扁口述歷史回憶錄」已在網上接受預購，預定5月2日出版。介紹新書封面與封底的照片內容說：分別代表土地與人民。國家至上，人民最大。軍中的五大信念，主義、領袖不再，剩下三大信念「國家、責任、榮譽」。彎腰種稻，真正接地氣，謙卑再反省。要怎麼收獲、先那麼栽。退步原來是向前，有時讓步也是一種勝利。選舉萬歲，政黨輪替將是民主常態，不是改朝換代。沒有必要將政黨輪替講成人人得而誅之的竊國之罪。
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