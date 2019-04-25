將軍人五大信念改三大信念 陳水扁口述歷史將出版

2019-04-25 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



前總統陳水扁貪汙案纏身，因病在家就醫，卻仍在政壇上活躍。綠營財團法人凱達格蘭基金會替他出版「堅持：陳水扁口述歷史回憶錄」一書，預劃5月2日出版，由陳水扁口述成長過程及踏入政治之路到執政的心路歷程。內容將提及其任內將國軍五大信念改為「國家、責任、榮譽」三大信念的過程。

陳水扁是在2007年7月1日間，將當時國軍奉行超過50年的軍人「五大信念」，去除「主義」與「領袖」，僅留下「國家、責任、榮譽」三項信念。當時他認為，過去在黨國體制下公然將「主義」與「領袖」置於國家之上，為宣揚特定意識型態與鼓吹盲目個人崇拜，使得國軍成為特定政黨，特定主義與特定個人的軍隊。自詡此舉為軍隊國家化的進一步落實，也是台灣民主鞏固與深化的另一歷史里程碑。