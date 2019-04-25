黃光芹再對李佳芬喊話：請把版稅捐公益

2019-04-25 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹(左)曾在廣播節目專訪高雄市長韓國瑜(右)，遭韓粉恐嚇，兩人關係生變。圖／《POP搶先爆》提供 分享 facebook

資深媒體人黃光芹昨天爆料，她為高雄市長韓國瑜寫書的版稅都被韓妻李佳芬拿走，李佳芬昨回應三點聲明。黃光芹上午透過臉書再對李佳芬提出兩點建議，請把版稅捐作公益，「我讓了，妳要不要讓？」

黃光芹也說，她的一篇po文，終於換得對方的三點聲明。聲明中應加上第四點，「黃光芹沒有出書騙錢、蹭飯、沾光，我們不容許韓國瑜的支持者，繼續詆毀她的人格」。