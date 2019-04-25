高銀放貸慶富集團專案報告 議會特邀韓國瑜列席

2019-04-25 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會今天進行「高雄銀行營運績效與呆帳處理專案報告」，高雄市長韓國瑜、高雄銀行董事長張雲鵬和市府相關局處首長列席。高雄銀行總經理王進安向議會簡報高銀營運、處理慶富集團貸款情形，強調高銀針對慶富案的具體改善作法，包括修訂對慶富集團企業無擔保授信限額、增修徵授信相關作業規範，以及修訂高銀徵、授信報告內容，以利評估借戶風險等。

高雄市議會專案報告，市長不一定列席，這次議會邀請韓國瑜列席，韓國瑜也配合議會開會時間進入議場，並在列席座位上認真閱讀高銀有關處理慶富案的書面資料。高銀報告之後，市議會先由慶富案專案小組成員質詢，再由非小組議員登記質詢，會議可能進行一整天。

王進安向議會報告慶富案，分為與慶富集團往來過程、貸放款、參與聯貸、檢調單位調查慶富、債權銀行協商、金管會裁罰高銀800萬元、監察院糾正與彈劾、逾放轉呆帳、拍賣擔保品、逾放發生原因、金管會裁處高銀12項缺失、高銀針對缺失的說明、具體改善辦法等。