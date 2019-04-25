美稱瘦肉精美豬議題有進展？農委會：我重申立場不變

2019-04-25 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



美國農業部貿易訪問團22日至25日訪台；美媒報導，農業部海外服務署署長艾斯里昨率團拜會農委會，與台灣官員坦率討論了畜品含萊克多巴胺（瘦肉精）的議題，取得了進展；農委會表示，美國貿易團昨日上午拜會農委會，雙方也談到萊克多巴胺議題，但我國仍重申立場，並沒有改變。

農委會國際處副處長林家榮表示，美國貿易團23日來拜會農委會，美方主動開口提到萊克多巴胺豬肉議題，我方也把我國的立場與美方說明，由於國人的消費習慣不同，對豬肉的消費量特別高，這議題需要衡量國人豬肉、豬雜的消費飲食習慣；因此，我方立場目前沒什麼改變，仍主張國內外豬肉不能含有萊克多巴胺。

林家榮表示，台美雙方的貿易持續在做，這次美國貿易團來台主要希望把美國的產品賣給我們，不是來買我們的東西；但美國在台協會（AIT）確實有安排貿易團去參觀一些地方。

他說，昨天的會面美方僅是禮貌性的拜會農委會，希望與農委會有簡單的交流，就未來雙方可能的合作交換意見，特別在農業科技上未來是否有進一步的合作，是在很好的氣氛下交換意見。至於美國含萊克多巴胺豬肉是否能解除禁令，我方目前仍堅持立場，美方也沒有繼續追問下去。