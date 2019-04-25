柯、韓近期訪日暗較勁？柯：每天都有剛好的事情

2019-04-25 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



曾說過自己是「美日中」都能接受人選的台北市長柯文哲，今年3月才剛結束訪美行程，5月底則是應駐日代表謝長廷的邀請，將赴日參加「台日觀光高峰論壇」，今年還將到上海參加雙城論壇，被外界視為是在布局2020，也讓白綠關係備受外界關注。

柯文哲今受訪時否認這是白綠破冰，他說，這和白綠破冰有什麼關係，這是「私人交情」。

柯文哲說，去年台灣去日本旅遊人次高達460萬，但日本到台灣觀光還不到200萬，相對來講，台灣人到日本觀光旅遊太多了，所以要想辦法拉一些日本客來台灣觀光；這次是在日本富山市舉辦台日觀光高峰論壇，他最近去拜訪謝長廷時，對方就說「加油」，當然沒有問題。

高雄市長韓國瑜似乎也有訪日計畫，雙方是否有較勁意味？柯文哲笑說，不會啦，我們也沒有這麼多時間，所以會壓到最低。若加上日前訪以色列，以及即將到來的雙城論壇，柯文哲短短半年多就出國4次之多，頻率相當密集。柯文哲說，2016年他也出去了3次。

是不是想趁大選前，藉由出訪和美、日、中保持友好關係？柯文哲說，不要說選舉前，隨時都要有這三方支持，至少要和這三方保持友好，為什麼要想這麼多，只是剛好，「我們每天都有剛好的事情」。

不過，去年九合一期間，當時民進黨台北市長候選人姚文智和柯殺得刀刀見骨，如今應謝長廷邀請赴日，是不是代表白綠有合作空間？柯文哲未正面回應，僅說有刀刀見骨嗎？「我只是被殺的，哪有殺人家」。