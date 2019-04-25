同婚專法立法 全球知名大企業：通過有助台灣經濟

2019-04-25 10:12 中央社 台北25日綜合外電報導



部分全球知名大企業今天表示，同婚專法草案若獲通過，將有助推升台灣經濟。 本報系資料照 分享 facebook 針對台灣有可能創亞洲先河、允許同性婚姻入法，部分全球知名大企業今天表示，同婚專法草案若獲通過，將有助推升台灣經濟。

立法院預期將在5月底前表決同婚專法草案，表決期限源於大法官會議在2017年5月24日做出釋憲結論，判定民法婚姻規定否定同性婚姻權違憲，要求相關機關須在2年內完成相關法律修定。

路透社報導，谷歌（Google）、Airbnb、德意志銀行（Deutsche Bank）、安永會計師事務所（EY）、萬事達卡公司（Mastercard）、微軟公司（Microsoft）與台灣王道銀行在內的15家企業，齊聲讚揚同性婚姻的種種好處。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國說：「我們重視多元、包容、尊重、平等與不歧視，無論在公司內部還是與企業夥伴合作，都會尋求捍衛這些價值。」

「我們這麼做不只因為這是對的事，也是因為這能讓我們公司和社會更強大、更成功。」

多位經濟學者表示，同性婚姻帶來的好處包括生產力提升、勞工流動更佳，也會減少職場歧視所帶來的壓力。

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）2016年研究指出，270家支持同性戀、雙性戀、跨性別（LGBT）政策的企業表現，跟MSCI明晟全球指數比起來，平均要高出3%。

安永會計師事務所所長傅文芳說，不同觀點可促進創新、培養合作、增進彼此關係，「這就是為什麼我們深信，每一個人都該提供一己之力，推動多元化和包容性」。