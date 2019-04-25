【重磅快評】減稅大小眼 納稅人豈能不生氣？

2019-04-25 09:31 聯合報 主筆室



蔡政府為了拚選情，近來頻頻推出減稅法案，一樣是減稅，卻有明顯差別待遇，對於攸關富商巨賈荷包的「產業創新條例」、「境外資金匯回管理運用及課稅條例」等修法案出手大方，對許多民眾關心的「長照特別扣除額」，卻是「要一塊、給三毛」，讓下個月要繳稅的民眾都很「有感」。

立法院去年1月通過財政部提出的所得稅法修正案，今年1月上路。這個名為所得稅制「優化」方案，實際上多數減稅利益落入有錢人的口袋，多數納稅人只分到標準等四項扣除額調高的「小菜」。

此外，這次稅改非但沒優化稅制，還讓稅基大幅流失。財政部長蘇建榮去年7月上任，9月拋出暫緩推動長照扣除額等稅改方案，理由是稅改方案導致綜所稅稅基從38%降到24%，若再擴大扣除額項目或金額，稅基將「非常脆弱」，因此要等到今年5月綜所稅申報後，再通盤檢討扣除額。

財政部長蘇建榮去年主動喊卡推動扣除額稅改，展現財長對於確保財政穩健的職責和道德勇氣，不過，言猶在耳，為了拚選舉利多，等不及通盤檢討今年所得稅的申報狀況，財政部提出新增長照扣除額修法草案，行政院也火速通過。對比去年蘇部長面對外界質疑暫緩推動長照扣除額的義正辭嚴，如今卻自毀立場，可說是「道德有餘，勇氣不足」。

尤其財政部提出的長照扣除額訂為每年申報上限12萬元，更被立委抨擊為不知民間疾苦，財部官員則提出政府資源有限、必須考量對財政收入的影響等考量。試問，財政部在把綜所稅最高稅率從45%降為40%、大降高所得者的股利所得稅負時，為什麼不想想幫富人減稅對財政的衝擊？

財政部對長照扣除額「錙銖必較」，對富人和企業主卻照顧有加，透過「資金匯回條例」，把原本稅率20%稅的海外所得大降到最低4%；至於「產創條例」的租稅優惠原本今年底應落日，卻又修法延長10年，還將投資抵減的範圍擴大至智慧機械、5G，預估每年稅損300億元，至於能否如經濟部宣稱的每年帶動上千億投資，沒人敢打包票。