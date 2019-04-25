美農業部訪台官員：討論瘦肉精有進展

2019-04-25 07:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國農業部貿易訪問團22日至25日訪台；據美媒報導，農業部海外服務署署長艾斯里24日受訪表示，他與台灣官員坦率討論了畜品含萊克多巴胺（瘦肉精）的議題，取得了進展。 2016年在野黨和豬農在立法院外扛著道具豬抗議的畫面。本報資料照片 分享 facebook

根據提供農業新聞與資訊的Fence Post報導，艾斯里（Ken Isley）24日在台北與美國媒體進行電話記者會；艾斯里指出，農業部貿易訪問團到台灣，與美中貿易談判無關。

面對記者反覆詢問貿易團訪台與美中貿易談判的關聯，艾斯里說，雖然這次是農業部首度籌組貿易訪問團訪台，但並不是為了向北京傳遞訊息；艾斯里表示，此次訪台與美中當前貿易情勢無關，且他認為早就該籌組貿易訪問團到台灣。

艾斯里並說，他還會見了台灣官員，並已坦率討論畜品含萊克多巴胺（瘦肉精）的議題，他認為已取得進展。

日前傳美國農業部貿易訪問團會拜訪農委會談論美豬議題，農委會主委陳吉仲對此表示，美豬、美牛的政策，目前沒有改變。

此外，根據報導，艾斯里提及台灣的美食文化，消費者具健康意識，對水果、蔬菜、飲品、酒類感興趣。

這是美國農業部首度籌組貿易訪問團來台，由艾斯里擔任團長，率領49位美國農產企業及農場組織的代表於4月22日至25日來台北訪問。