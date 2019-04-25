親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜2020聲明
中選會主委人事
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

路透社：美官員透露緊張 法國軍艦本月罕見通過台灣海峽

引《與惡的距離》回韓國瑜，黃光芹：未免太沒有人性！

2019-04-25 07:32聯合報 記者林政忠╱即時報導

資深媒體人黃光芹昨天爆料，她為高雄市長韓國瑜寫書的版稅都被韓妻李佳芬拿走，引發議論。黃光芹今天凌晨又在臉書貼文指出，「人就是這樣被糟蹋的」，雖然年過半百，父母雙亡，但我們也是別人的子女。若今天韓國瑜女兒韓冰有像我們夫妻和兒子這樣的遭遇，備受威脅，人格被踩在脚下無止盡踐踏，料韓國瑜絕不會說出，請「假韓粉」撤退這樣的話。

黃光芹說，關鍵時期，每天3000通以上的霸凌留言、幾十通威脅人身安全的恐嚇私訊，至今未休，也有其他人陸續受害。受是我們在受，追是我們在追。「你憑哪一句證明，或曾經發揮公權力證實，或曾經問過我們一句，是誰所為？是誰，你都不知道，遑論真假」。

她指出，「這樣說，未免太沒有人性」。難道意指我們倆夫妻都瘋了，無事生非，譁眾取寵？而她中斷事業，退回家庭，都是在作戲？

黃光芹也反問，「若要我攤開那些令人無法入目的字眼，一字、一句放在你的家人身上，你受得了？你要不要試試看？」韓粉若是假的，你總是真的，除非你才是假的，那些假的才是真的。

黃光芹質疑，許多話你們不說還好，愈說愈糟，這是我的感覺。我沒有看過《我們與惡的距離》，但經驗告訴我，「離你們愈遠愈好」。今天說完，她又要開始龜息。「我等著看你怎麼當總統，非韓不可！」

文末還標註#創夏保重#杜老師保重#大家保重

資深媒體人黃光芹(左)曾在廣播節目專訪高雄市長韓國瑜(右)，遭韓粉恐嚇，兩人關係...
資深媒體人黃光芹(左)曾在廣播節目專訪高雄市長韓國瑜(右)，遭韓粉恐嚇，兩人關係生變。 圖／《POP搶先爆》提供
分享

韓國瑜黃光芹夫妻

相關新聞

蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21

蘇真昌「提醒」韓國瑜：有空請來院會

2019-04-25 01:05

唐鳳訪華府智庫 交流大選假訊息

2019-04-25 00:50

柯文哲應謝長廷之邀5月訪日 白綠關係受矚目

2019-04-25 00:49

黃光芹：李佳芬應告訴韓粉 黃光芹沒有蹭飯、騙錢

2019-04-24 23:21

影／傳卓榮泰有意請辭、初選取消 蔡英文：惡意的謠言

2019-04-24 23:04

新北汽車商業同業公會陳情 蔡英文總統允研議

2019-04-24 20:02

「跟著月亮走」版稅 李佳芬：黃光芹只要撰稿工本費

2019-04-24 19:59

韓國瑜傳記書起齟齬 黃光芹：李佳芬把版稅都拿走

2019-04-24 19:53

邀柯文哲訪日推白綠合作？謝長廷：駐日工作不分黨派

2019-04-24 18:43

陸批阻撓兩岸交流 內政部：輪不到中國評論法治的台灣

2019-04-24 18:10

拚「辣經濟」 蔡總統揭示5大重點

2019-04-24 17:52

3月訪美、5月訪日、7月訪中 柯文哲邁向總統之路？

2019-04-24 15:56

佔中案判決 民進黨：一國原則下，兩制遲早淪為幻影

2019-04-24 15:42

民進黨周末廢核大遊行 蔡、賴將同場

2019-04-24 15:32

【重磅快評】數九寒冬，立春了嗎？談談電火球的99天

2019-04-24 15:15

內政部宣傳危老屋重建 Kuso韓國瑜五點聲明

2019-04-24 15:10

有望同台？周六廢核遊行台北場 蔡英文賴清德都參加

2019-04-24 14:54

托嬰中心悶死嬰兒非單次涉案 黃國昌要求徹查

2019-04-24 14:36

回鍋選高雄市長？陳其邁：選舉是承諾 我是重承諾的人

2019-04-24 12:15

唐鳳華府行 酸大陸用網路監控大眾

2019-04-24 12:01

粉絲激動親吻手！王金平：若當總統憑2點讓經濟大發展

2019-04-24 12:01

批國民黨吵吵鬧鬧 蘇貞昌： 「大主角」還沒有出來

2019-04-24 11:46

武統學者喊再闖關 蘇貞昌：不要把台灣認為是無人之地

2019-04-24 11:08

民進黨今開中常會 郭國文：基層普遍擔心初選又生變

2019-04-24 10:59

缺電不必焦慮？費鴻泰批蔡英文：裝睡叫不醒

2019-04-24 10:39

若未受邀WHA 陳時中：已準備好演講稿 但也不排除抗議

2019-04-24 10:13

鐵研中心經費缺口1.7億 交部：協助產業 不為盈利

2019-04-24 10:10

影／民間募款至WHA宣傳 陳時中：一起為台灣努力

2019-04-24 09:53

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03

郭台銘選2020 林濁水左批蔡英文 右酸韓國瑜

2019-04-18 10:26

影／是否選總統？ 郭台銘：媽祖託夢叫我要出來

2019-04-17 12:44

國民黨籲蔡總統查清楚 李毅私下和民進黨談什麼

2019-04-16 23:11

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04
看更多

熱門文章

吳敦義到底說了什麼話 這8件事，激出今天的韓國瑜…

2019-04-24 08:00

韓國瑜傳記書起齟齬 黃光芹：李佳芬把版稅都拿走

2019-04-24 19:53

國民黨立委初選台南4選區登記結束 謝龍介意外未登記

2019-04-24 17:26

影／國民黨將訂特別辦法 納韓國瑜、郭台銘全民調提名

2019-04-24 16:28

為韓國瑜打造初選規則打到痛處？ 蘭萱：郭台銘有點故意

2019-04-24 12:43

獨／普悠瑪司機尤振仲打破沉默 首度淚崩談通聯音檔：我很無助

2019-04-24 09:51

生死相挺的兄弟重病 韓國瑜發聲明後趕赴探望

2019-04-24 14:48

過年前就密商拱郭台銘參選？ 周刊爆吳馬郝「卡韓」內幕

2019-04-24 10:45

韓國瑜臉書PO文：「冒牌韓粉」請退散

2019-04-24 20:01

韓國瑜去年開了這玩笑 會成神預言？

2019-04-24 18:32

「有第一夫人風範」 佳芬姊擔心老公這件事 竟忍不住碎唸祕書

2019-04-24 09:00

「跟著月亮走」版稅 李佳芬：黃光芹只要撰稿工本費

2019-04-24 19:59

志願役士兵辭職賠款總共還欠3億 國防部提高層級追討

2019-04-24 11:43

孫大千籲國民黨強制初選 為韓國瑜開一扇門

2019-04-24 08:08

酸韓國瑜 蘇貞昌：就任119天只忙選總統的事

2019-04-24 10:48

蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21

苗栗調查站主任急病驟逝 死前一刻還在聊公事

2019-04-24 09:20

陸戰隊蛙人學員 為什麼怕敲「榮譽鐘」？

2019-04-24 17:13

回鍋選高雄市長？陳其邁：選舉是承諾 我是重承諾的人

2019-04-24 12:15

酸柯文哲、韓國瑜？ 鄭文燦：好好做市長不要每個都想選總統

2019-04-24 15:52

影／國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

2019-04-24 18:26

確定納入國民黨總統初選機制 韓國瑜：一切都尊重

2019-04-24 17:27

影／不理藍抗議 綠委強制將李進勇人事案送出委員會

2019-04-24 09:40

蔡英文再上網紅節目 對賴清德、郭董說出心裡話

2019-04-24 20:35

杜紫宸酸韓國瑜 「某個特質像極了馬英九」

2019-04-24 14:49

黃光芹：李佳芬應告訴韓粉 黃光芹沒有蹭飯、騙錢

2019-04-24 23:21

挺韓國瑜選總統？ 軍公教意見領袖意見分歧

2019-04-24 13:12

醫院大火兩護理師起訴 立委：包山包海還要包坐牢？

2019-04-24 11:32

影／被蘇貞昌批行政院會沒去過 韓國瑜：有分工、盡量參加

2019-04-24 16:24

藍全民調初選納韓郭…王說「這不公平」 朱要「程序正義」

2019-04-25 00:37

韓國瑜不玩總統初選 「反韓粉」電話罵翻藍委研究室

2019-04-24 13:44

林濁水：韓國瑜無法參加初選 怕辯論草包本質畢露

2019-04-24 08:09

郭台銘宣布選總統前未告知韓 韓幕僚潘恒旭：不夠義氣

2019-04-24 22:06

民進黨初選可能被「沒收」？親賴的林俊憲：就看下午了

2019-04-24 10:50

影／藍委擋門不讓李進勇入內 綠委打開窗戶爬進去

2019-04-24 07:55

看扁韓國瑜的就是這一點！ 林濁水：韓在怕什麼？

2019-04-24 08:02

【重磅快評】韓國瑜入列 郭台銘如何形塑「總統相」？

2019-04-24 19:07

臉書神發文創1.6萬讚 彭啟明：賴清德就是小編

2019-04-24 13:51

陳玉珍被綠委罵金門豬？管碧玲：拿出證據不可造假

2019-04-24 16:49

挺美國隊長就要砍死鋼鐵人？ 羅智強酸國民黨上演英雄內戰

2019-04-24 08:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top