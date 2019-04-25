引《與惡的距離》回韓國瑜，黃光芹：未免太沒有人性！

2019-04-25 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹昨天爆料，她為高雄市長韓國瑜寫書的版稅都被韓妻李佳芬拿走，引發議論。黃光芹今天凌晨又在臉書貼文指出，「人就是這樣被糟蹋的」，雖然年過半百，父母雙亡，但我們也是別人的子女。若今天韓國瑜女兒韓冰有像我們夫妻和兒子這樣的遭遇，備受威脅，人格被踩在脚下無止盡踐踏，料韓國瑜絕不會說出，請「假韓粉」撤退這樣的話。

黃光芹說，關鍵時期，每天3000通以上的霸凌留言、幾十通威脅人身安全的恐嚇私訊，至今未休，也有其他人陸續受害。受是我們在受，追是我們在追。「你憑哪一句證明，或曾經發揮公權力證實，或曾經問過我們一句，是誰所為？是誰，你都不知道，遑論真假」。

她指出，「這樣說，未免太沒有人性」。難道意指我們倆夫妻都瘋了，無事生非，譁眾取寵？而她中斷事業，退回家庭，都是在作戲？

黃光芹也反問，「若要我攤開那些令人無法入目的字眼，一字、一句放在你的家人身上，你受得了？你要不要試試看？」韓粉若是假的，你總是真的，除非你才是假的，那些假的才是真的。

黃光芹質疑，許多話你們不說還好，愈說愈糟，這是我的感覺。我沒有看過《我們與惡的距離》，但經驗告訴我，「離你們愈遠愈好」。今天說完，她又要開始龜息。「我等著看你怎麼當總統，非韓不可！」