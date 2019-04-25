蘇揆批韓國瑜沒來過行政院會 他拿陳菊出席率打臉

2019-04-25 03:21 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌昨天提及，高雄市長韓國瑜就任119天，只忙著選總統的事情，他當院長以來，韓一次都沒來過行政院會，「不知道他在忙甚麼。」對此，國民黨文傳會副主委黃子哲在臉書酸，高雄市長陳菊也曾被質疑，從馬政府上任後的41次行政院會中，陳菊只參加過3次，出席率不到一成。

黃子哲指出，六都市長在行政院會的出席率當然可以拿來檢討，只是若由市議員來質詢尚屬合理或綽綽有餘，如今卻是一個位高權重的行政院長點名批評，而且還掃到自己人，那就顯得蠢如莽夫了。

黃子哲說，蘇貞昌在擔任行政院長滿百日之際，除歌功頌德那些純給自己爽的99項政績同時，竟也趁機批韓國瑜市長在蘇任內，從未列席過行政院會。這充分顯示蘇院長開院會時極度不專心，眼神一定不斷偷瞄韓的座位，還默默記錄出席狀況，就是等待良機要向社會大眾告狀。

黃子哲表示，韓國瑜剛上任時便參加過前院長賴清德主持的行政院會，還在會上依急緩程度，提出高雄市建設所需中央補助的「紅、藍、綠燈」三個等級。如今蘇貞昌上任才三個多月，就拿韓國瑜缺席院會的事做文章。但看看過去同黨的高雄市長陳菊，也曾被質疑，從馬政府上任後的41次行政院會中，陳菊只參加過3次，出席率不到一成，平均三個多月才參加一次。

黃子哲諷刺，如果蘇貞昌覺得韓出席不夠踴躍，要不要順便好好噹一下過去出席率更低的陳菊？其實蘇貞昌的目的就只是要去蹭當紅的韓國瑜，藉機搏搏版面與聲量。因為在實務與慣例上，若行政院沒有排定相關直轄市的議案，或市長無暇與會，往往都會改派副市長去列席院會。

「若真要比較缺席，那蘇貞昌的惡性更是重大。」黃子哲提到，過去馬政府時期，蘇貞昌在擔任民進黨主席時，從未出席過雙十國慶大會。「真不知道當時蘇貞昌在忙什麼，作為最大在野黨的主席，連如此重要的中華民國的生日都連續故意不參加，這樣還好意思對別人說三道四？」