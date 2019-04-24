黃光芹：李佳芬應告訴韓粉 黃光芹沒有蹭飯、騙錢

2019-04-24 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



資深媒體人黃光芹。報系資料照 分享 facebook 因訪談高雄市長韓國瑜而遭到韓粉攻擊，被迫辭去廣播主持人工作的資深媒體人黃光芹，今天曝光韓國瑜太太李佳芬對當初由她寫作出版的韓國瑜專書「跟著月亮走」的版權紛爭，李佳芬以三點回應，但黃光芹今晚再受訪時表示，李佳芬的聲明顯示，李的確拿走了錢，但李至少應跟那些不斷攻擊她的韓粉說一聲「黃光芹沒有蹭飯、騙錢、沾光」。

黃光芹說，當初韓粉群起而攻，讓她的兒子生命備受威脅，她因此請辭主持，退至家庭，等於失業在家，然而韓國瑜發出五點聲明後，她許久沒有貼文批評政治，忍不住再po文批判聲明內容，不料又引來韓粉的攻擊，說她出書就是要蹭飯、沾光，所以她今天才在臉書上將她當初出讓版權版稅給韓國瑜的過程交代清楚。

黃光芹說，她是一個很容易掏心掏肺的人，也不計較錢，當初書寫成後，李佳芬用簡訊問了她，版權是誰的，她有沒有跟出版社簽約？她二話不說，不到三十秒就傳回簡訊告訴李佳芬，願將版權版稅給韓國瑜。李佳芬馬上接受，甚至一點沒有任何要跟她談論如何分拆售書所得的事情。

她說，她既然已經出讓版權版稅，李佳芬今天三點說明中說是她主動放棄版權，這也沒錯，但李佳芬故意遺漏前半段，即是李先問起版權的事宜，她才決定出讓的，事實上，韓國瑜一家只是受訪者，版權本來就是她跟出版社的。

黃光芹說，她受到韓粉攻擊，身家都受威脅後，韓國瑜一家人，包括原來跟她一直保持密切互的韓冰，連一通電話都沒有打過。今晚韓國瑜又貼文表示假韓粉請退散，但韓國瑜如何切割真假韓粉？她受到威脅的那些韓粉，如何證明就是假的？

她表示，她今天貼文就是證明她當初出書並不是為了蹭飯，當時李佳芬一問，她就知道對方的意思，她本就是一個不計較錢的人，就馬上讓出版稅版權給韓國瑜，李佳芬的聲明完全證明她所言不虛，但李佳芬沒有做的是，她應告訴韓粉們，黃光芹沒有蹭飯、騙錢、沾光。