希望國民黨誰出線？賴清德：每一個我都歡迎

2019-04-24 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



國民黨中常會昨天拍板將主動和被動參選總統的人都納入民調，行政院前院長賴清德對此表示，這個是國民黨的家務事，他不方便評論。不過他也提到，他認為媒體報導時應針對「正規民調到底是怎麼做的」，他也說，最近這幾天發布民調，都不是根據當初設計民調執行時應該有的原則，大家看看就好。

賴清德說，大家想想看，不管是在一個城市或選區，或是一個國家裡面，為什麼一千多通電話就足以代表一個立委或一個城市或整個國家的民意呢？他鼓勵媒體去了解，民調是否符合民意調查設計的基本原則，如果沒有，他不認為要完全重視這樣的結果。

被問到希望國民黨誰出來參選？賴清德說，「每一個我都歡迎。」至於韓國瑜和郭台銘誰比較強？他也表示，兩人各有優點，郭台銘有強項也有弱點，郭台銘事業經營成功，這部份是強項，但郭也有弱點，例如郭過去公開對台灣社會講的話，社會有很多質疑，這點郭要持續和社會大眾說明。

賴清德也說，韓國瑜的強項是在短短時間內贏得高雄市長選舉，即便到現在，也可以得全台灣最高支持度，尤其在國民黨黨內，但韓的弱點，是還沒辦法證明有這個能力做好高雄市長，或是有辦法帶領台灣，每個人都有優缺點，每個政黨也是，但他相信每個人投入大選時，一定會力求改進，他也不例外，希望贏得國人支持，打贏選戰。