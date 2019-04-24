賴清德「力挽狂瀾」看復仇者四 最喜歡正義感美國隊長

2019-04-24 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



今天是「復仇者聯盟四」上映第一天，引爆全台灣影迷瘋狂，行政院前院長賴清德今下午也到台北欣欣秀泰影城觀看，並在臉書上發表「絕不暴雷心得文」。

賴清德受訪時表示，他本來就很喜歡看電影，「復仇者聯盟」每個角色他過去都看過，也很喜歡，特別是這次復仇者聯盟中文名稱是「力挽狂瀾」，他登記民進黨總統初選所發表聲明也提到力挽狂瀾，因此特別安排時間來看。

賴清德說，「力挽狂瀾」這四個字要堅持到底，真的很不容易。這些漫威英雄們個性迴異、經歷坎坷，甚至曾經相互對峙；但面對共同的巨大危機時，他們都盡其所能，力挽狂瀾，不只是為了個人，而是為了守護共同的目標。

被問到自己最像哪個角色？賴清德說，他不敢說自己像哪個角色，集合起來時，每個人都很重要，少了任何人，最後都不會成功，不過原來的故事裡，他比較喜歡美國隊長，因為富有同情心和正義感，在關鍵時刻發揮領導風範，一心一意堅定守護家園。

賴清德也表示，美國隊長本來非常瘦小，但一直想從軍，報效國家而不可得，現實社會中，美國隊長不斷被揍、被罷凌，但仍然不改變對國家效忠的決心，因緣巧合變成美國隊長，發揮力量保護美國。

至於鋼鐵人，賴清德說，本身鋼鐵人的故事當中，編劇把鋼鐵人塑造成充滿科技的本事，對於物理等科學知識很豐富，但比較是談科技人才，少談到對國家社會效忠，不過在「復仇者聯盟四」這部電影裡就不一樣，鋼鐵人發揮很關鍵的角色。