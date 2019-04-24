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蔡英文再上網紅節目 對賴清德、郭董說出心裡話

2019-04-24 20:35聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統參加網路上當紅的脫口秀節目「博恩夜夜秀」，應主持人要求下向投入總統黨內初選的行政院前院長賴清德說一段心內話，蔡總統說，「一加一，一定是大於二，支持者想看我們合作，我們就應該合作，我們一起來度過我們最具挑戰性的時刻」。

至於對甫宣布參選的鴻海董事長郭台銘，蔡總統的心裡話則是，「郭董事長，選總統不需要媽祖託夢，自己決定就可以了」。

蔡總統在節目上，展現了少見的機智反應，在一些問題上，也語帶機鋒。例如主持人問他，國外電影都說前後任總統都會交接機密檔案，前總統馬英九是否有交給蔡總統什麼國家機密檔案？蔡總統說，沒有機密檔案，是留下蠻多該處理沒處理的事情。蔡總統話一說完，立刻引起在場觀眾一陣掌聲。

主持人也問，網路很多酸民，蔡總統也說被罵的比賴清德多很多，半開玩笑問蔡總統「有沒有分身帳號去嗆他們」？蔡總統說，她沒有分身帳號，但有一些支持者會見義勇為。」

主持人又問，看到郭台銘出來，是否鬆了一口氣，之前大家罵民進黨是資進黨，現在來了一個大右派？

蔡總統苦笑了一下，但也順著主持人提及的勞基法修法的話題表示，這是一個很困難的工程，政府一方面想持續改善勞工的權益，希望勞工不要那麼辛苦，降低勞工的總工時，也希望薪資能夠提高，另一方面，台灣確實也面臨一個非常關鍵性的時刻，很多中小型企業，面臨轉型時刻，年輕創業者創業初期也很困難，他們是雇主。

蔡總統說，對政府來說，中小型企業主跟勞工，手心手背都是肉，對執政者要維持平衡，確實是很困難的，在過去一段時間，或許大家看到在維持平衡中的困境，或許大家是不滿意，或對政府很多批評，她都可以理解，但是，也希望大家可以理解一個政府在這樣的社會結構、經濟發展的階段，確實要維持平衡是很困難的過程。

蔡總統進一步表示，即便如此，過去兩三年來，對勞工權益盡我們所能把它做得更好，最低工資調了三次，把長期以來揮之不去的惡夢的22k拋開來，這確實是很重要的里程碑，另外對非典型的勞動者，政府帶頭做起，到了明年，我們會把非典型的勞工歸零，希望變成正式勞工。

主持人最後也請蔡總統回答何謂民主？蔡總統說，民主是台灣最重要的一個價值，外國國際社會敬重我們是因為我們有一個好的民主，在民主機制底下都可以有自由生活，無論是言論自由或生活方式，如果我們沒有民主，台灣人所珍惜的價值就不存。

蔡總統表示，2020年選戰就是我們民主價值的一個選戰，我們要堅持台灣的民主，2020年選戰是我們堅持有一個自由民主獨立主權的現狀，還是走上被統一的進程，這是一個很關鍵的一個選戰，請大家，相信台灣，相信民主，蔡英文是唯一的選擇。

蔡英文總統參加網路上當紅的脫口秀節目「博恩夜夜秀」，展現難得一見的機智反應及犀利...
蔡英文總統參加網路上當紅的脫口秀節目「博恩夜夜秀」，展現難得一見的機智反應及犀利口才。照片翻攝自節目。
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