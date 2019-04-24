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黃光芹爆寫韓國瑜傳記150萬版稅被拿走 李佳芬3點聲明回擊

韓國瑜傳記書起齟齬 黃光芹：李佳芬把版稅都拿走

2019-04-24 19:53聯合報 記者程嘉文╱即時報導

資深媒體人黃光芹。報系資料照
資深媒體人黃光芹。報系資料照
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高雄市長韓國瑜去年以黑馬之姿，擊敗經營地方多年的民進黨立委陳其邁，成為2018台灣政壇津津樂道的奇蹟。資深媒體人黃光芹曾應邀為韓國瑜撰寫韓國瑜的傳記書《跟著月亮走》，不過後來雙方卻漸行漸遠，一度傳出有激烈「韓粉」不滿她批韓，因而人身恐嚇的事件。黃光芹今天在臉書透露，書一出版，韓太太李佳芬就要走版權，並已經向出版社領走150萬元版稅，並且將她的原創電子檔取走，自己已對此發出存證信函。

黃光芹說，與韓國瑜的許多糾葛，來自於她先前應時報出版的老同事之邀，替韓國瑜寫書。寫作過程中，她和韓國瑜、李佳芬、李明哲、韓冰各進行約兩小時的訪問。除了韓家人的口述內容，其他是自己採訪其他人及個人新聞的累積。「按照法律規定，著作財產權與人格權，均應屬於作者。」

黃光芹說，《跟著月亮走》粗估已賣出三萬本以上。書剛出版，李佳芬就詢問版權誰屬，自己立刻將版税收入讓給韓國瑜。據出版社說，李佳芬已取走第一筆結算版稅150萬元。至於自己的酬勞則以稿費計算，李佳芬匯給她20萬元，有帳可查。她強調，自己堅持稿費不能免，因為具有維持著作人格權的象徵意義。

黃光芹表示，可議的是，李佳芬後來也剥奪了時報出版的海外版權，近日更在未徵得她同意下，取走原創電子檔。為避免未來產生侵權行為，她已請律師寄發存證信函給韓國瑜。

黃光芹說，自己曾在電視政論節目「少康戰情室」善意解讀，韓國瑜方面將版稅拿去，「應該是」用於捐贈公益。至於到底是不是？「韓粉問責的該不是我。」

黃光芹說，自己在書序言明，自去年12月25日韓就職那天開始，就要以媒體人的角色監督他。她跟韓家人之間沒有私怨，只有公義。她表示，之前不是沒有釋出過善意，如今若有任何傷害，自己必當承受。但若質疑她操守，說她是「出書騙錢、蹭飯、沾光」，就一律司法伺候，絕不寬貸。

【記者楊濡嘉╱即時報導】

李佳芬則表示，版權之事，黃光芹主動表達要放棄，只要撰稿的工本費，因此後續由她支付黃光芹20萬元做為稿費，至於海外版權部分，「這本書我們從未授權任何海外版權」，其他法律問題,將委由律師研究。

李佳芬回應如下：

1. 從過去即使到現，我個人一直都很尊敬黃光芹女士，認為她是一位非常專業的媒體人。出書的訪問過程雙方互動一直相當愉快，我們夫妻也一直把她當成好朋友般對待,，因此在沒有簽任何合約的狀況下就接受了訪問，這是基於全心的信任。

2. 至於版權相關，黃光芹女士主動表達要放棄版權，只要撰稿的工本費，因此後續由我本人支付給予黃光芹女士新台幣20萬元做為稿費，也非常感謝她的費心。

3. 至於海外版權部分，這本書我們從未授權任何海外版權。其他法律問題,將委由律師研究。

高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬。報系資料照
高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬。報系資料照
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韓國瑜黃光芹李佳芬

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