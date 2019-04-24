拚「辣經濟」 蔡總統揭示5大重點

2019-04-24 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統最近這段時間不斷宣傳政府經濟成果，她稍早透過臉書表示，經濟要辣，有幾個重點，「不能炒短線」、「不能忘記基礎建設」、「不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡」、「不能只靠中國」，「更不能忘記公平分配」。

她說，主權要辣，經濟更要辣。政府正在為台灣拚出「辣經濟」。蔡總統表示，經濟要辣，有幾個重點：不能炒短線，不能忘記基礎建設，不能把所有雞蛋放在同一個籃子裡，不能只靠中國，更不能忘記公平分配。

蔡總統說，她上任以來，多管齊下，5+2產業創新計畫改善經濟體質、強化出口動能；前瞻基礎建設計畫則帶動內需市場，打造更優質的生活環境。今天要告訴大家前瞻基礎建設的成果：完善數位建設、友善育兒建設及打造綠能建設。

蔡總統表示，電視劇「我們與惡的距離」，就是最亮眼的成果之一。我們重視數位文創的多元發展，完善寬頻網路基礎設施，也注重消除城鄉數位落差。

在友善育兒建設，蔡總統說，我們最關心年輕父母的壓力，透過推動0-2歲幼兒托育公共化，打造3-6歲友善育兒空間，小朋友假日有地方可以去，爸媽煩惱就減少！

蔡總統也提到，Google在台灣採購綠電，證明我們推動能源轉型、打造綠能建設的方向和國際潮流一致。風電、光電產業正在帶動周邊產業蓬勃發展、提供更多在地高薪優質工作機會。

蔡總統表示，主權要辣，經濟更要辣。她今天分享的事，很重要，並拜託大家一定要轉傳，給親戚朋友知道「辣台派」努力的成果！

以下是總統臉書全文：