海委會國家海洋研究院揭牌 致力海洋科研保育及產業

2019-04-24 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



海洋委員會所屬「國家海洋研究院」，歷經1年籌備，今天在高雄軟體園區揭牌，院長由邱永芳代理。主持揭牌的行政院副院長陳其邁表示，海委會及國家級海洋研究重鎮「國家海洋研究院」在高雄的成立，代表中央政府對海洋政策的重視，中央將與地方政府密切合作，加強高雄在海洋相關產業的動能。

陳其邁致詞時表示，台灣作為海洋國家，在海洋法政、科研、生態保育及產業等方面，都有許多傑出人才。藉由成立「國家海洋研究院」，除了整合海洋研究量能外，更希望能參與國際組織及國際會議，擴大台灣海洋政策與國際的連結，帶領台灣邁向安全無懼、繁榮的海洋國家。

陳其邁表示，台灣是海洋國家，但早年政府對於海洋政策是採取管制態度，許多海岸線是對人民封閉。自蔡英文總統執政後，行政院將海洋委員會設立於「海洋首都」高雄，象徵海洋政策的去中心化，更接地氣、更貼近海洋，並希望引進更豐沛的民間資源，創新對海洋的整體思考。

「誰能掌握海洋，誰就掌握世界；誰掌握世界，誰就掌握經濟。」陳其邁表示，古代羅馬政治家西賽羅的說法，至今仍被驗證實踐，顯示海洋對國家發展的影響力。海洋仍有許多值得人類學習及探索的地方，尤其是生態及經濟等相關的海洋資源。

國家海洋研究未來的主要任務，協助海委會辦理海洋政策規劃、海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育發展業務，定位為國家海洋智庫。