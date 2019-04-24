親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中選會主委人事
韓國瑜2020聲明
2020誰來選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉有這些共通點

台塑集團集體收賄案 這名協理遭解僱可拿564萬元

海委會國家海洋研究院揭牌 致力海洋科研保育及產業

2019-04-24 16:21聯合報 記者徐如宜╱即時報導

海洋委員會所屬「國家海洋研究院」，歷經1年籌備，今天在高雄軟體園區揭牌，院長由邱永芳代理。主持揭牌的行政院副院長陳其邁表示，海委會及國家級海洋研究重鎮「國家海洋研究院」在高雄的成立，代表中央政府對海洋政策的重視，中央將與地方政府密切合作，加強高雄在海洋相關產業的動能。

陳其邁致詞時表示，台灣作為海洋國家，在海洋法政、科研、生態保育及產業等方面，都有許多傑出人才。藉由成立「國家海洋研究院」，除了整合海洋研究量能外，更希望能參與國際組織及國際會議，擴大台灣海洋政策與國際的連結，帶領台灣邁向安全無懼、繁榮的海洋國家。

陳其邁表示，台灣是海洋國家，但早年政府對於海洋政策是採取管制態度，許多海岸線是對人民封閉。自蔡英文總統執政後，行政院將海洋委員會設立於「海洋首都」高雄，象徵海洋政策的去中心化，更接地氣、更貼近海洋，並希望引進更豐沛的民間資源，創新對海洋的整體思考。

「誰能掌握海洋，誰就掌握世界；誰掌握世界，誰就掌握經濟。」陳其邁表示，古代羅馬政治家西賽羅的說法，至今仍被驗證實踐，顯示海洋對國家發展的影響力。海洋仍有許多值得人類學習及探索的地方，尤其是生態及經濟等相關的海洋資源。

國家海洋研究未來的主要任務，協助海委會辦理海洋政策規劃、海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育發展業務，定位為國家海洋智庫。

國家海洋研究院成立 陳副院長：匯集研究量能 帶領台灣成為安全繁榮的海洋國家

政院副院長陳其邁表示，海委會及國家海洋研究院在高雄的成立，代表中央政府對海洋政策...
政院副院長陳其邁表示，海委會及國家海洋研究院在高雄的成立，代表中央政府對海洋政策的重視。記者徐如宜／攝影
分享
海委會主委李仲威(左)頒授印信給國家海洋研究院代理院長邱永芳(右)。記者徐如宜／...
海委會主委李仲威(左)頒授印信給國家海洋研究院代理院長邱永芳(右)。記者徐如宜／攝影
分享
海洋委員會所屬「國家海洋研究院」，歷經1年籌備，今天在高雄軟體園區揭牌。記者徐如...
海洋委員會所屬「國家海洋研究院」，歷經1年籌備，今天在高雄軟體園區揭牌。記者徐如宜／攝影
分享
海洋委員會所屬「國家海洋研究院」，歷經1年籌備，今天在高雄軟體園區揭牌。記者徐如...
海洋委員會所屬「國家海洋研究院」，歷經1年籌備，今天在高雄軟體園區揭牌。記者徐如宜／攝影
分享

陳其邁行政院

相關新聞

農委會擴大收購餘糧 二期推景觀作物

2019-04-24 14:29

普悠瑪事故司機尤振仲淚訴 交通部：他的確有3疏失

2019-04-24 14:27

公糧爆倉每年收購耗資百億 學者籲檢討

2019-04-24 14:25

環團護觀塘 「環境好，台灣才會好」

2019-04-24 14:18

護理之家大火 立委挺護理師「不該背非己之罪」

2019-04-24 14:16

廢核遊行27日北高登場 蔡總統、賴清德允出席

2019-04-24 14:04

推動雙語國家 政府服務雙語化年底衝85%

2019-04-24 14:03

我助巴拉圭建置醫管系統 當地培訓人才卻遭挖角

2019-04-24 13:59

普悠瑪事故 司機淚崩首度談通聯檔：自責、無助

2019-04-24 13:52

護理之家大火 立委挺2護理師「天使救人護理無罪！」

2019-04-24 12:48

427廢核遊行 卓榮泰任民進黨總領隊、鄭文燦副領隊

2019-04-24 12:46

影／兩護理師遭起訴 陳時中：將檢討 一個月內提出報告

2019-04-24 12:35

「公民不服從」違法嗎？該被懲罰嗎？

2019-04-24 12:17

行政院長蘇貞昌 出席台灣文博會開幕典禮

2019-04-24 12:06

尤振仲淚崩談普悠瑪通聯音檔 交部：他的確有三疏失

2019-04-24 11:35

醫院大火兩護理師起訴 立委：包山包海還要包坐牢？

2019-04-24 11:32

蘇貞昌談「與惡的距離」：是我們身邊的故事

2019-04-24 11:24

環團：藻礁生在台灣長在台灣但不能滅絕於台灣

2019-04-24 09:59

獨／普悠瑪司機尤振仲打破沉默 首度淚崩談通聯音檔：我很無助

2019-04-24 09:51

苗栗調查站主任急病驟逝 死前一刻還在聊公事

2019-04-24 09:20

用心聽•好好說 友善與聽損者溝通

2019-04-24 08:50

「可有Uber大車隊」 林佳龍提3鬆綁

2019-04-24 00:53

建議外勤警延退 立委林岱樺踩煞車

2019-04-24 00:32

行文警政署建議員警延退挨批 林岱樺：大家誤解了

2019-04-23 19:13

可有Uber大車隊 交部提3鬆綁、小黃擬鬆綁1人1車隊

2019-04-23 18:32

農委會疑圖利廠商 藍委狀告監察院

2019-04-23 16:27

五一勞工大遊行 要求增國定假日、產假

2019-04-23 14:06

訴求多休假、多保障！五一逾5千勞工將上街頭

2019-04-23 13:18

美國農業部組團訪台談美豬？陳吉仲這樣說

2019-04-23 12:53

農委會網軍疑雲 藍委促監院調查

2019-04-23 12:48

國家公園限制言論自由 人權團體批因噎廢食

2019-04-23 11:49

影／五一大遊行 提出 「多休假」、「多保障」兩大訴求

2019-04-23 11:43

青年醫護站出來 發起募資至WHA宣傳台灣醫療實力

2019-04-23 11:24

中火減發中電不夠用？ 盧秀燕：這兩天看起來沒有不夠

2019-04-23 11:23

立委批農委會網軍招標黑箱作業 技術性阻擋立院監督

2019-04-23 11:03

毛小孩罐頭竟「含膠」! 動保處：三個月內將徹查

2019-04-23 10:54

延後警官警員退休年紀引爭議 林岱樺急滅火

2019-04-23 10:51

林智堅組型男團直播聊交通 宵夜場聊輕軌大車站專業度爆表

2019-04-24 16:20

碧潭水舞成功吸晴，高達9成4民眾相當滿意

2019-04-23 11:52
看更多

熱門文章

吳敦義到底說了什麼話 這8件事，激出今天的韓國瑜…

2019-04-24 08:00

一張圖解析「南北禿子忙什麼」 網友讚高雄聲量衝很高

2019-04-23 21:56

黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23

為韓國瑜打造初選規則打到痛處？ 蘭萱：郭台銘有點故意

2019-04-24 12:43

過年前就密商拱郭台銘參選？ 周刊爆吳馬郝「卡韓」內幕

2019-04-24 10:45

獨／普悠瑪司機尤振仲打破沉默 首度淚崩談通聯音檔：我很無助

2019-04-24 09:51

謝長廷：韓國瑜段數很高 非一般人

2019-04-23 20:05

「有第一夫人風範」 佳芬姊擔心老公這件事 竟忍不住碎唸祕書

2019-04-24 09:00

孫大千籲國民黨強制初選 為韓國瑜開一扇門

2019-04-24 08:08

發完5點聲明後夜訪勞工 韓國瑜：說什麼都不太方便

2019-04-23 22:23

生死相挺的兄弟重病 韓國瑜發聲明後趕赴探望

2019-04-24 14:48

親韓人士：提密室協商 就是直指吳馬拱郭

2019-04-24 00:24

影／發表聲明後 韓國瑜：請透過文字了解我所想

2019-04-23 17:33

酸韓國瑜 蘇貞昌：就任119天只忙選總統的事

2019-04-24 10:48

韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02

苗栗調查站主任急病驟逝 死前一刻還在聊公事

2019-04-24 09:20

志願役士兵辭職賠款總共還欠3億 國防部提高層級追討

2019-04-24 11:43

影／不理藍抗議 綠委強制將李進勇人事案送出委員會

2019-04-24 09:40

璩美鳳批韓國瑜五點聲明：不可再用話術搪塞高雄人

2019-04-24 05:39

【即時短評】四條總統路 韓國瑜走哪條路

2019-04-24 01:23

扁：兩黨半斤八兩 會用徵召方式提名韓、蔡選總統

2019-04-24 05:36

林濁水：韓國瑜無法參加初選 怕辯論草包本質畢露

2019-04-24 08:09

韓國瑜批密室協商 馬英九：相信吳敦義會做最好的安排

2019-04-23 19:20

許信良：就兩岸而言 蔡英文柯文哲都是卓越領導人

2019-04-23 21:42

張善政：郭董民調高、面孔新 韓總徵召優勢正在消失

2019-04-23 18:10

影／藍委擋門不讓李進勇入內 綠委打開窗戶爬進去

2019-04-24 07:55

看扁韓國瑜的就是這一點！ 林濁水：韓在怕什麼？

2019-04-24 08:02

5點聲明誰擬稿 幕僚：是韓國瑜的意志

2019-04-23 18:44

杜紫宸酸韓國瑜 「某個特質像極了馬英九」

2019-04-24 14:49

民進黨初選可能被「沒收」？親賴的林俊憲：就看下午了

2019-04-24 10:50

心疼韓國瑜不參加初選 韓粉呼呼開嗆國民黨

2019-04-23 18:24

挺韓國瑜選總統？ 軍公教意見領袖意見分歧

2019-04-24 13:12

【即時短評】韓5點聲明後 總統路一掃障礙？荊棘更多？

2019-04-23 22:38

孫大千：初選機制調整韓國瑜進入機制 就不是黃袍加身

2019-04-23 21:43

影／回應韓聲明！ 吳敦義：沒有密室協商、沒人對他開槍

2019-04-23 19:04

挺美國隊長就要砍死鋼鐵人？ 羅智強酸國民黨上演英雄內戰

2019-04-24 08:22

韓國瑜軟中帶硬 黨中央面臨多方夾擊

2019-04-23 22:27

醫院大火兩護理師起訴 立委：包山包海還要包坐牢？

2019-04-24 11:32

可有Uber大車隊 交部提3鬆綁、小黃擬鬆綁1人1車隊

2019-04-23 18:32

回鍋選高雄市長？陳其邁：選舉是承諾 我是重承諾的人

2019-04-24 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top