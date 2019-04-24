3月訪美、5月訪日、7月訪中 柯文哲邁向總統之路？

2019-04-24 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



曾說過自己是「美中日」都能接受的人選的台北市長柯文哲，今年3月才剛結束訪美行程，如今傳出5月有意訪日，出席「台日觀光高峰論壇」；7月則會率團出席台北、上海雙城論壇。據了解，柯5月底可能前往日本，主要是受到駐日代表謝長廷邀請，過去柯、謝兩人關係良好，如今應謝長廷邀請訪日，也讓白綠關係備受外界關注。

北市府副發言人柯昱安表示，相關行程細節都還在安排中，目前尚未定案，雙城論壇雙方幕僚還在作業中，目前日期尚未定案。不過，柯文哲則說「都是人家邀請的」，間接證實確有此事。

每年一度的台日觀光高峰論壇，是台日交流的重頭戲之一，去年在台中舉辦，吸引近300名台日觀光業者及官方代表參與盛會，台中市前市長林佳龍等人均有出席，今年則是訂在日本富山市舉辦，預計將於5月22日至24日登場。

據了解，柯文哲3月訪美結束後，謝長廷即和柯營接洽，有意邀請柯出席今年的台日觀光高峰論壇，但為了避免外界再度質疑「無心市政」，再加上5月正值總質詢，柯營內部幾番討論，認為出席有助於拓展台日觀光，因此近日拍板定案，確定會出席，不過天數不會太長，除了出席論壇，也可能安排其他參訪點，且一定會以市政交流作為出發點。