民進黨周末廢核大遊行 蔡、賴將同場

2019-04-24 15:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



四月廿七日民間團體發起廢核大遊行，民進黨今天邀請經濟部次長曾文生進行能源轉型進行專案報告，民進黨主席卓榮泰表示，民進黨有必要團結社會進步的力量，影響公民反核運動，號召更多支持改革的人，共同反對核電復辟，讓台灣轉型成功，邁向綠能大國。

民進黨本周六將參與廢核大遊行，蔡英文總統及行政院前院長賴清德兩人將在這場大遊行碰頭，外界關注兩人的互動。

民進黨發言人李晏榕轉述卓榮泰的談話表示，打造一個安全、永續及繁榮的台灣，讓人民免於核災的恐懼，是民進黨堅定不移的價值，執政團隊在上任以來，致力於能源轉型，積極發展綠色能源，目的就是為了要擺脫台灣對核能的依賴，實現非核家園，讓台灣接軌國際未來的趨勢。

卓榮泰說，推動能源轉型是國家百年大計，必需結合公民的力量，擴大社會的參與。面對核災風險、萬年核廢料及空汙的困擾，台灣唯有全力發展綠能，以綠能取代核能，以綠能減少燃煤，才是正確的做法。

但是，當前改革遭遇強大的阻力。我們都看到，核電及燃煤的既得利益全面反撲，阻礙綠能發展。以國民黨為首的擁核勢力，蜂擁群起，不但操弄輿論，還以誤導民眾的題目發動公投，表面上說要以核減煤，實際上卻是在提高核能及燃煤發電的比例。

此刻民進黨有必要團結社會進步的力量，影響公民反核運動，號召更多支持改革的人，共同反對核電復辟，讓台灣轉型成功，邁向綠能大國。在這裡，我們誠懇邀請全國同胞與我們一起站出來，參與4月27日廢核大遊行，來達到綠能減煤的重大目的與使命感。