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蘇嘉全：台灣願意為國際做出貢獻

2019-04-24 15:22中央社 台北24日電

立法院蘇嘉全今天會見美國共和黨全國委員會（Republican NationalCommittee, RNC）共同主席希克斯（Tommy Hicks）時表示，台灣願意為國際做出貢獻。

希克斯表示，非常支持台灣能夠參與國際組織如國際民用航空組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）等。

希克斯一行前往立法院會見蘇嘉全。立法院台美國會議員聯誼會副會長、民進黨立委尤美女，立法院秘書長林志嘉及外交部北美司副司長陳慧蓁等人在場陪同。

蘇嘉全致詞時指出，台美交流非常密切，包括美國國會這幾年也陸續通過多項重要的友台法案，如「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）、「2019美國國防授權法」（NDAA 2019）等，促進台美更高層相互訪問及交流，對於台美關係有重大助益。

他也提及台灣願意為國際做出貢獻並舉例指出，台灣的醫療衛生體系舉世聞名，尤其是全民健保和頂尖醫療技術受到各國好評，現今疾病傳染沒有國界，台灣2300萬人民應該有權利參與世界衛生組織（WHO）及參與世界衛生大會（WHA）。

蘇嘉全表示，近年來包括美國、日本、歐盟、加拿大、澳洲等國極力呼籲台灣能夠加入各項國際組織，他說，世界各國對台灣給予的溫暖，讓台灣能夠更加堅強的守護民主的價值，並善盡國際責任，將各個領域的傑出經驗與成果與世界分享。

希克斯支持台灣參與國際組織，他致詞表示，過去40年來台美在貿易交流與軍事合作非常密切，台灣是很好的夥伴，希望這樣的關係持續下去。此行實地走訪台灣，感受到台灣人民的熱情與友善，這也反映了民主真正的價值。

立法院蘇嘉全台灣旅行法

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