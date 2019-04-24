【重磅快評】數九寒冬，立春了嗎？談談電火球的99天

2019-04-24 15:15 聯合報 主筆室



蔡英文昨天大談任命蘇貞昌組閣的九十九天，認為這九十九天正如同蘇電火球臉書上自詡的政績斐然，言下之意，滿意電火球的表現，「每兩秒鐘就有一項政績」，賣鳳梨、賣香蕉、賣水產，九十九天政績不得了。

九十九天的蔡蘇體制，儘管從談不上賣相，但卻不客氣地創造可自吹自擂的政績。國人心裡有數，就不代為品評；有趣的是「數九寒冬」這九十九天是怎麼過來的？天寒地凍，台灣就靠著電火球的「溫暖」，日子好過嗎？

「數九寒冬」是中國北方的諺語，大致是說節氣冬至後天寒地凍，秋收之後是冬藏，沒有農活可幹，剩下的就是混日子打發時間。冬至開始數日子，九天打個頓點，稱為「一九」，數到「三九」、「四九」是冷冬極至，數完九個九到了立春，「東盡楊花開」，春天來了。

電火球組閣九十九天，哪些政績？如他臉書所言，賣香蕉、賣鳳梨、賣水產…，這當然是好事，儘管之前再怎麼酸韓市長，畢竟有助於農漁民，但這層次嫌低了，農委會的國際行銷部門就夠了，連陳吉仲都不必，哪裡要電火球親自出馬？還掛在嘴上？

對了，電火球不只照顧農漁民，他的一些「小確幸」照顧到不少普羅百姓。例如繳交公部門的一些規費，找便利商店代勞時，3、5元的規費錢不要人民付，政府出；這是小惠，而且不公不義，政府出，不就是所有納稅人負擔？你的政績，人民倒楣。

電火球是有些驚天動地之舉，他把許多公營行庫、事業的負責人，不管你之前什麼「系」、背景、來頭，管你什麼任期，全部「被請辭」，統統換成他家「蘇系」，你說他真敢，的確是。九十九天的業績這算是大宗，小英應該恨得牙癢癢的，但怎辦？此刻最大患是姓賴、姓韓的，其它豬朋狗友只能視而不見。

可憐的是民眾。這個「數九」並不天寒地凍，甚至因為暖冬造成農產品徹底失序，荔枝不開花、高接梨不結果，青梅徹底欠收，可惜這些應對都未列在電火球政績，農民之後的苦，等發生再說。