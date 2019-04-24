內政部宣傳危老屋重建 Kuso韓國瑜五點聲明

高雄市長韓國瑜日前針對是否參選總統發表五點聲明，引發討論。內政部今天也有樣學樣，模仿韓國瑜聲明，在臉書上發表「某『危老屋重建』屋主的五點聲明」。

內政部kuso韓國瑜五點聲明表示：

第二點，在重建舊家的這段日子中，我深刻的體會到，只有把舊家重建好，生活才會更好。只有舊家能改變，我才能真正改變生活。

第三點，對於2020年即將重建，此時此刻，我無法想像在我家居住多年的老鼠、小強、蜘蛛、螞蟻們有多麼不爽。

第四點，長久以來，我家熱衷於漏水大賽，已經離「室內不用撐傘」的常識越來越遙遠了，老屋的重建已經刻不容緩。希望重建前，家中牆壁天花板，都能夠體察屋主心情、關注氣象脈動、重視擋雨責任，勿忘我家水桶不夠多。

第五點，我生在家中、長在家中，活在家中，未來也會宅在家中。我熱愛，對住家的重建及改造，我願中離一下手機上的遊戲撥打1999去詢問，不計個人積分排名得失，只願能夠提升居住品質。

願天佑重建過程順利、天佑住家全新落成，我對家的熱愛，怎是啾咪兩字就能道盡？

內政部以此作為「危老屋重建」政策宣傳，並指出，政府將提供「三成加一成」容積獎勵、地價稅及房屋稅減免，以及承諾會在30天完成審查。