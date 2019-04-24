杜紫宸酸韓國瑜 某個特質像極了馬英九

2019-04-24 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜昨聲明，他無法參加現行制度的初選。對此，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸在臉書表示，他猜測韓國瑜不願參加黨内初選，除了因為没有辦法向高雄市民交待之外，韓國瑜內心深度怕面對政見發表與政策辯論，將曝露其短。記得去年11月韓和陳其邁的電視辯論嗎？