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影／斯里蘭卡自殺炸彈客現蹤 赴死前還輕拍小女孩的頭

影／潑水推擠扭打樣樣來 李進勇人事案混亂中闖關

2019-04-24 13:42聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

立法院內政委員會上午處理中選會主委提名人李進勇的人事案，雖然李進勇擔心國民黨杯葛，一早六點就到會議室門口等候開門要進入會場，但國民黨立委拒絕審查，還痛斥李進勇偷偷摸摸想混進會場，藍綠雙方為此爭吵不休，數度爆發嚴重推擠衝突，還有立委潑水表達抗議，甚至扭打，由於場面太過混亂，最後在民進黨召委張宏陸宣布人數後，民進黨立委以過半數表決結果，強制通過李進勇人事案，送出委員會，一旁的國民黨立委只能高喊「會議無效」。

立法院上午審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠立委各自動員卡位推擠並發...
立法院上午審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠立委各自動員卡位推擠並發生扭打，主席張宏陸在混亂中宣布委員會表決通過李進勇人事案，李進勇最後在藍綠推擠下被帶離會議室，模樣相當狼狽。記者杜建重／攝影
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立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍...
立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠立委各自動員卡位推擠，場面一片混亂。記者杜建重／攝影
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立法院委員會上午聯席審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠雙方爆發衝突扭...
立法院委員會上午聯席審查中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，藍綠雙方爆發衝突扭打，在一片混亂中，李進勇(中)被四、五隻手同時拉住衣領，加上柯建銘手肘卡住後腦，整個人進退不得。記者杜建重／攝影
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李進勇國民黨民進黨

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