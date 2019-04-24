粉絲激動親吻手！王金平：若當總統憑2點讓經濟大發展

2019-04-24 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



國民黨立委王金平今到汐止濟德宮和中正市場掃街拜票，對於這次總統大選，王金平表示，若他順利當選，將會最好「守護台灣主權、內外穩定和平」兩點，並讓台灣的經濟能夠大發展。

王金平今到中正市場掃街，沿途遇到許多搶著拍照的民眾，「加油啊～～這顆（鳳梨）給你，絕對支持你！！」還有瘋狂粉絲送王金平鳳梨，甚至激動到親吻王的手，十分熱情。參拜後，王金平也擲筊向媽祖請求平安餅，期望自己這條總統選舉之路可以走得順利、平安。

談到這次角逐總統大選，王金平表示，這次參選總統大選，不管是國民黨的初選還是未來的總統大選，都希望可以得到大家的支持，讓他一關過一關。

王說，如果可以順利當選總統，他的願望就是，第一，他會化解鬥爭對立，大家和解團結，只有團結才能一起對外，第二、做一個兩岸真正和平的工作，對台灣經濟發展阻礙的案子，通通都能跟大陸講好，通通都給給他消除，讓台灣在國際經濟的空間上，可以得到公平合理的競爭。