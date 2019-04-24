唐鳳華府行 酸大陸用網路監控大眾

2019-04-24 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院政委唐鳳訪美行，到華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）與喬治華盛頓大學參與2場研討會，針對資安與大選可能的假訊息處理交換意見。她在喬治華盛頓簡報時大談兩岸差異，地理位置相近但「價值位置」卻幾近相反，當台灣民眾運用網路監督政府，中國大陸卻透過「社會信用制度」等手段，將網路作為監視與控制大眾的工具。

唐鳳提到，北京當局對我方所施加的種種壓力，包括軍事威脅、社會滲透、媒體操縱等等，與其說是力量的展現，其實更接近不安全感的投射，反映出對方對於自身治理模式缺乏自信。畢竟，如果對方制度對台灣人民有足夠的吸引力，上述作為就不應該持續出現。

唐鳳大談兩岸差異，她說雖然雙方地理位置相近，但「價值位置」卻幾近相反，當台灣民眾運用網路作為監督政府的管道，對方政府卻透過「社會信用制度」等手段，將網路作為監視與控制大眾的工具；當行政院設立創新法規沙盒，藉由民間的社會創新，帶動政府的法規創新，中共卻要求一定規模以上的企業，都必須設立「黨支部」，不斷加強對私部門的控制。

針對資安與假訊息防治，唐鳳則說，處於前線的台灣，正積極透過強化媒體識讀、揭露介入選舉的資金等方式，來確保公正的民主機制，在資通訊系統安全方面，也需要其他「價值同盟」的協助。台美之間在「全球合作暨訓練架構(GCTF)」、「全球參與中心(GEC)」、「資安威脅情資共享計畫(AIS)」、「美國電腦緊急應變小組(US-CERT)」的各項合作，印證了台美之間共享的許多價值。