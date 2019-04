若未受邀WHA 陳時中:已準備好演講稿 但也不排除抗議

2019-04-24 10:13 聯合報 記者簡浩正╱即時報導



今年世界衛生大會(WHA)5月20日將在瑞士日內瓦登場,台灣屢遭中國打壓,可能三度收不到邀請函;不過國際社會如歐盟等國,近期都已公開表態支持台灣與會。衛福部長陳時中今出席立法院社福衛環委員會時表示,感謝各國支持,他已備好演講稿,但今年若再度未收到邀請,不排除到場抗議並表達訴求。

陳時中今出席立法院社福衛環委員會時表示,感謝歐盟等各國支持,不過要拿到邀請函,還有一段距離。

陳時中說,為強調我對世界公共衛生與醫療的貢獻,從兩年前起,台灣於世衛大會所倡議主軸為「Health for all – Taiwan can help」,希望國際知道台灣在醫療、防疫的的角色與實質貢獻;而台灣近幾年的醫療外交,也能對發展中國家帶來實質幫助,因此希望讓世界衛生組織知道台灣的重要。