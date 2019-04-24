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鐵研中心經費缺口1.7億 交部：協助產業 不為盈利

2019-04-24 10:10聯合報 記者曹悅華╱即時報導

立法院交通委員會今天繼續審查「財團法人鐵道技術研究及驗證中心設置條例草案」，不過鐵研中心每年人事費、土地租金、維護管理費用等成本就高達3.1億，每年卻只有1.4億來自研究機構的收入，估計會有高達55％約1.7億元的缺口，引發立委質疑。

交委會今審查軌道中心經費來源，包含創立基金之孳息、受託研究及提供服務之收入、政府補助專案研究計畫經費，以及國內外公司機構、團體或個人捐贈與其他有關收入等。立委連番質疑，未來缺口龐大，經費從何來？

立委林俊憲表示，光是人事費用一年就要2800多萬，籌備期間平均編制人員25人，每人平均年薪達114萬，營運後平均薪資更達140萬，「不能成為酬庸、養老單位」。李昆澤也提醒交通部「不要畫大餅、說大話」，鐵研中心對未來產業的提升如何有具體幫助，政策必須說清楚。

立委陳素月也認為鐵道中心經費來源不穩定、不充足，基金孳息一年才20多萬，固定經費來源缺口還有1.7億，若要完全仰賴政府補助專案研究，數字也過於龐大。對於國內外公司團體捐贈比例多少？是否會主動募款？否則若只能等人捐贈，經費來源令人擔憂。

對此，交通部鐵道局長胡湘麟表示，未來1.7億缺口規畫以基金運作方式補助，他指出，鐵研中心創立是為了協助國內鐵道發展，不是為了營利目的，最重要的收益在產業及營運單位，因此未來運作希望將來能夠與產業界接觸為協助做產業、產業受益。

人事經費方面，胡湘麟表示，籌備期間2020年至2022年規畫人員為25人，營運期間會從擴展到150人，人事費用包含勞健保及獎金就占了30％，包含董事長、執行長等11名主管，另有技術研究員、助理等119人，還有20多名行政人員。

交通部政次王國材表示，人事經費未來行政院、交通部仍會審核，但高階人員薪資一般財團法人低。他強調，軌道中心真正效益在外面衍生的產業效益，未來預算仍會送立法院審查，針對目前估算薪資，在內部都會有更細的檢討。

委員會最後決議通過經費來源，另也通過中心執行長由董事長聘任，並受董事會指揮、監督，也應具備鐵道技術專業知識及經營管理能力經驗。

鐵道局長胡湘麟（右）溝通經費。記者曹悅華／攝影
鐵道局長胡湘麟（右）溝通經費。記者曹悅華／攝影
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鐵道薪資立法院

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