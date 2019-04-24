影／民間募款至WHA宣傳 陳時中：一起為台灣努力

2019-04-24 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今年世界衛生大會（WHA）5月20日將在瑞士日內瓦登場，台灣可能三度收不到邀請函。一群由醫護等各領域青年所組成的「台灣世衛外交協會」，發起募資要到WHA周邊展示台灣醫療技術，宣傳分享《台灣醫療白皮書》。衛福部長陳時中對年輕人的自主性行動表達歡迎，並一起為台灣參與WHA努力。

近年中國打壓台灣出席世界衛生組織大會WHA，台灣已連續兩年未與會。不過國際社會如歐盟，近期相繼串連公開力挺台灣，日前更聯名呼籲世界衛生組織邀請台灣出席今年5月的世衛大會。

對此陳時中表示，歐盟等國家這次力挺，對於我國今年出席WHA發表強度支持，是有助益的；不過要拿到邀請函，還有一定程度得努力。

而對民間自組團體要到WHA周邊宣傳分享台灣醫療，陳時中則說，大家自主性行動，要表達對WHA與會的看法跟努力，當然歡迎；但陳時中也說到，衛福部在兩、三年前即開始安排醫學生代表一起與會，同時也找到資助，讓年輕人代表每年可順利成行，基本上與會學生代表，是從各個醫學會中推薦出，藉由此讓年輕人有參與的經驗，將此國際經驗帶回學校與同學分享。