再戰中正、萬華 林郁方臉書宣布參選立委

2019-04-24 08:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨前立委林郁方今在臉書宣布將參選台北市中正、萬華立委。他表示，黨內有多位前輩、同仁希望他出來選，甚至被警告如果這席他如果因為不選而拿不回來，必須負全責，在通過多次電話後，「我終於瞭解我已別無選擇，只有跳下來選」。

林郁方臉書全文：

我要參選了！這個決定連我自己都嚇了一大跳！

去年地方選舉，我曾數度南下臺中、臺南和高雄，為本黨市長和市議員候選人站台。選前兩天，從南部回來就病了三個禮拜，長期養病的太太還得照顧我。我當時告訴她：「幸好我們自己不必再選了！」

近半年來，基層和黨務系統不斷催促我出來「再選一次」，我都婉拒，因為內人在養病。我更希望本黨不分區立委王育敏、曾銘宗、柯志恩或前立委孫大千和鄭麗文能代替我選，可是她們都無意願！我也曾鼓勵資深的市議員郭昭巖、應曉薇和吳志剛更上一層樓，其間和昭巖深談多次。他們三人卻一再公開或私下催我參選。

趙少康兄上週更在深夜連發三個簡訊要我選。黨內某位「大姊」甚至警告我，中正萬華這席立委如果因我不選而拿不回來，我必需負全責。

坦白說，我這輩子幾乎未曾遭受這麼大的壓力！但是我和內人都成功頂住了，直到昨晚！

昨天下午曉薇和其他黨內先進的電話一通接一通，提醒我今天是初選登記的最後一天！我為此遲到進入餐廳，才坐下來，江碩平兄又帶頭敬酒，催我要登記參選。飯局中和吳伯雄主席、三位議員、幾位里長和黨內其他人士通了多次電話。我終於瞭解我已別無選擇，只有跳下來選！

坦白說，我決定參選，對不起我太太！我念高雄中學，她念高雄女中，我們高一就相識。我去美國念書，傅爾布萊特獎學金很優厚，卻不足以養我一家4ロ。她到美國的第二天就在䬸館打工，直到離開美國的前一天，整整5年。我每次選舉，她大小事都得管，真辛苦！她為人低調，待人誠懇，每個人都喜歡她。

對她和對我，這都是一個痛苦的選擇，她在養病，無法再幫我選舉。我參選，就無法再為她燒飯和陪她上醫院！

我也對不起郭昭巖議員，過去幾個月，她們全家和整個團隊跑遍大街小巷，很努力地選！我們是兩代交情，我和郭處長是客家鄉親，阿仁姊則是昱華的福建鄉長。昭巖昨天才完成登記，她到最後一刻仍認為我較有機會贏！

因為一直没想要選，我現在没有一塊競選看板，没有一面公車廣告，没有一輛宣傳車，連一件競選背心都没有！

我只能依靠中正區和萬華區的基層朋友們的支持！他們一直相信我在外交和國防事務上的專業和堅持。他們應該也記得我如何和林德福委員，用5年的時間，開了80多場協調會，終於催生了捷運萬大線。青年公園一帶的居民也應該没忘記那幾個前幾年才完成改建的眷村也是我促成的。我和本黨議員合作的另一項成果，則是散見於各里的社區公園，例如錦德公園。

謝謝曉薇、昭巖和志剛，她們一直對我很好，不斷鼓勵我。他們三位議員今天下午要一齊為我完成黨內初選的登記。

我希望和鍾小平議員進行君子之爭，我們是多年朋友，更是黨內同志。我們不需要互相攻擊，免得別人看笑話，更不要請客吃飯，以免破壞選風。如果他贏得初選，我願意當他的競選義工！

我也期盼本黨趕快推出最棒的總統候選人，我們的支持者才會停止爭吵，這些爭吵已使我們自己傷心和落淚！

朋友們！同志們！讓我們把號角吹起，各就各位！我們發誓要在明年1月，打一場轟轟烈烈的選戰！為了中華民國的未來，我們太想贏！我們必需贏！