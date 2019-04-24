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影／擋中選會主委李進勇人事案 藍委堵門、綠委爬窗

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影／藍委擋門不讓李進勇入內 綠委打開窗戶爬進去

2019-04-24 07:55聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

立法院內政委員會今天將處理中選會主委提名人李進勇人事案，由於上次國民黨立委將李進勇擋在門外，最後不了了之，今天民進黨召委再度排審闖關。

今天一早藍綠立委就搶占內政委員會前後門，國民黨立委大喊口號「退回李進勇」；不料此時民進黨立委鍾佳濱敲開窗戶直搗會議室。

藍綠立委一早搶占會議室。圖/讀者提供
藍綠立委一早搶占會議室。圖/讀者提供
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立法院內政委員會今天將處理中選會主委提名人李進勇人事案，一早藍綠立委就搶占內政委...
立法院內政委員會今天將處理中選會主委提名人李進勇人事案，一早藍綠立委就搶占內政委員會，國民黨立委在會議室將李進勇包圍。記者杜建重/攝影
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立法院內政委員會今天將處理中選會主委提名人李進勇人事案，一早藍綠立委就搶占內政委...
立法院內政委員會今天將處理中選會主委提名人李進勇人事案，一早藍綠立委就搶占內政委員會，國民黨立委在會議室將李進勇包圍。記者杜建重/攝影
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李進勇民進黨國民黨

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