親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜發表聲明
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

他列計程車3大問題 分析為何年輕人愛搭Uber

綠委提案修法官法 法官痛批：倒行逆施、人治司法

許信良：就兩岸而言 蔡英文柯文哲都是卓越領導人

2019-04-23 21:42聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨前主席許信良今天下午應邀到台北市政府「大陸事務暨兩岸交流實務研習會」，演講「美中對抗與兩岸關係」。他表示，蔡英文總統與台北市長柯文哲都是卓越的領導人，「台灣理想的兩岸政策，應該兼具蔡總統的理性和柯市長的善意。」

許信良表示，年初以來，中國大陸官方對「九二共識」的詮釋越來越不含糊。根據香港中評社的報導，軍方出身的前中共中央國台辦副主任王在希，在今年二月二十四日的一個座談會上講話，非常不客氣地指出，「多年來國民黨把『九二共識』解釋為『一中各表』，扭曲了九二共識的本來意義；如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。所謂的『一中各表』嚴格意義上偏離了一個中國原則。」在這樣的情境之下國民黨還繼續高談九二共識，明顯自欺欺人。

許信良認為，兩岸關係需要善意，不只是理性。但是，就台灣的立場而言，接受否定中華民國的九二共識，是屈從，不是善意。典型的兩岸關係的善意表述，是「兩岸一家親」。兩岸一家親純粹是一種親善態度的表達，不具法理意涵，不像九二共識。

許信良說，九二共識則有特定的法理意涵。接受否定中華民國的九二共識，在法理上，就是默認中華人民共和國對台灣的主權要求。當美國國會剛通過法律不承認中華人民共和國對台灣的主權要求之時，如果台灣的主要政黨居然可以默認這項要求，美國將情何以堪？台灣人民又將情何以堪？

許信良強調，惠台三十項措施，本來也是大陸對台灣人民表示善意的政策，卻因為否定中華民國，而讓善意成為懸疑。台灣理想的兩岸政策，應該兼具蔡總統的理性和柯市長的善意。柯市長的善意，讓台北和上海的城市論壇可以繼續舉辦。柯市長從來不談九二共識和一中原則。

許信良也指出，蔡總統的理性確保了寸步不讓的主權立場，卻並不傷害台灣的經濟。事實上，蔡總統上任快三年，兩岸貿易不減反增。在2017年，依據中國大陸的統計，大陸對台灣出口444億美元，從台灣進口1550億美元。台灣的順差約1100億美元。台灣對大陸的出口，居然高過美國對大陸的出口。在2017年，美國對大陸的貨品出口只有1304億美元。

許信良也說，蔡總統深刻瞭解兩岸經濟已經形成牢固的結構關係，大陸對台灣的依賴並不比台灣對大陸的依賴更少。只有當中國大陸也能像對待兩岸經濟一樣理性地對待兩岸政治，兩岸的政治談判才有可能對兩岸有利無害。

最後，他表示，蔡總統和柯市長都是具有高度智慧的領導人。「大事小以仁，小事大以智。」就兩岸關係而言，兩位都是卓越的領導人。可惜她和他的卓越卻往往淹沒在喧囂的議論之中。  

九二共識許信良

相關新聞

英文名叫威廉被網友吐槽 賴清德：幽默感需要練習

2019-04-23 21:02

朱雲鵬痛批 蔡政府視中華民國為還不能丟掉的破布

2019-04-23 19:47

轉帳撥用追徵8.6億元 法官提三大問題要調查

2019-04-23 18:31

農委會網軍疑雲 藍委促監院調查

2019-04-23 14:40

索羅門大選結束 外交部：兩國邦誼穩固

2019-04-23 14:39

賴神：新創比選舉難 嘆兩黨陷僵局

2019-04-23 14:34

高喊「重返執政」 藍軍推新版潮T助威

2019-04-23 14:34

你的軍法不是你的軍法 從「國軍是太監」到不假離營重判7年

2019-04-23 14:32

韓國瑜今與大林蒲居民夜談 環團發聲明提4訴求降空汙

2019-04-23 13:36

韓國瑜斥密室政治 柯志恩：黨應盡快公開協商

2019-04-23 13:32

蘇內閣就職100天 蔡英文蘇貞昌陳其邁聯播影片細數政績

2019-04-23 13:18

蘇揆上任100天 與蔡總統聯播影片談政績

2019-04-23 12:45

賭韓國瑜做滿市長任期 杜紫宸：我的千份雞排發不出了

2019-04-23 12:44

6年前160萬人吃不飽那現在呢？陳吉仲：再來調查

2019-04-23 12:17

賴清德參訪共同工作室與育成加速器

2019-04-23 11:55

毒品認定落差？沈智慧：讓台灣成了「世界毒品天堂」

2019-04-23 10:54

最厲害的催眠！心理師分析韓國瑜的說服之道

2019-04-23 10:28

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49

兩岸建交？ 陳明通改口「政府沒這政策」

2019-04-23 00:33

兩岸政治協商門檻提高？交朝野協商

2019-04-23 00:27

總統候選人財產申報須公告上網 違反將挨罰

2019-04-23 00:16

影／藍委質詢陸委會：憑什麼要大陸放棄武統

2019-04-22 20:13

賴清德：因應氣候變遷 學習馬克宏的大辯論

2019-04-22 19:50

游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44

印尼8小時開完總統票 丁守中：人口僅1%的台北市呢？

2019-04-22 16:15

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03

郭台銘選2020 林濁水左批蔡英文 右酸韓國瑜

2019-04-18 10:26

影／是否選總統？ 郭台銘：媽祖託夢叫我要出來

2019-04-17 12:44

國民黨籲蔡總統查清楚 李毅私下和民進黨談什麼

2019-04-16 23:11

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27
看更多

熱門文章

獨家／參選2020 韓國瑜將宣布「有條件承擔」

2019-04-23 10:22

內幕／郭台銘參選 是韓國瑜決定承擔的關鍵

2019-04-23 11:55

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

2019-04-23 00:47

聲明全文／選不選2020？ 韓國瑜發表五點聲明

2019-04-23 11:20

韓國瑜願承擔 郭台銘呼籲：打造韓方便參加初選的規則

2019-04-23 13:45

選不選2020？韓國瑜：無法參加現行制度初選

2019-04-23 11:18

【重磅快評】韓國瑜的「承擔」，是誰的局？

2019-04-23 11:34

選不選2020？ 韓國瑜11點發總統大選聲明

2019-04-23 10:57

參選2020？韓國瑜表態 柯文哲：韓沉不住氣

2019-04-23 11:30

蔡英文非連任不可？ 陳水扁：直接徵召可能性高

2019-04-23 01:05

苦苓預測韓國瑜的聲明內容 網友：比媽祖託夢還準

2019-04-23 10:42

韓國瑜正式宣布：沒辦法參加黨內現行制度的初選

2019-04-23 11:17

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23

韓國瑜、郭台銘誰強？比嗆比霸氣 為這5字公開較勁

2019-04-23 08:00

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

許淑華：國民黨可以沒有韓國瑜 中華民國不能沒有

2019-04-23 11:48

韓國瑜不參加初選 侯友宜：天下至廣非一人所能獨治

2019-04-23 15:53

【即時短評】民調一枝獨秀 韓國瑜已難下馬

2019-04-22 23:16

背後被開槍很不舒服？ 立委：赴美時感覺韓國瑜要選了

2019-04-22 23:42

韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31

不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49

【即時短評】徵召和初選有牴觸嗎？韓國瑜在等他表態

2019-04-23 12:06

若韓國瑜參選總統 羅智強向韓粉及吳敦義喊話

2019-04-23 10:10

韓國瑜願「承擔」 高雄議長許崑源：尊敬與尊重　　

2019-04-23 11:26

影／發表聲明後 韓國瑜：請透過文字了解我所想

2019-04-23 17:33

2020最新民調 韓國瑜、郭台銘支持度不相上下

2019-04-23 12:04

韓國瑜五點聲明 王定宇改成五點翻譯版 酸爆了

2019-04-23 12:49

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她就是要拖到賴清德沒氣

2019-04-23 15:24

韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02

韓國瑜五點聲明 學者改「接地氣」版本解讀

2019-04-23 13:49

不參加初選 親韓人士：韓國瑜不滿吳敦義借韓打擊朱王

2019-04-23 13:49

【重磅快評】韓國瑜被動承擔，誰還會背後開槍？

2019-04-23 14:12

學者看民調 郭台銘要超越韓國瑜有難度

2019-04-22 23:06

郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00

「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23

對韓國瑜參選…政大教授：期待不只是情緒性的口號

2019-04-23 10:12

徵召韓國瑜就不是政治權貴嗎？吳萼洋點出聲明裡的矛盾

2019-04-23 16:05

總統府不評論韓國瑜聲明 列上任一百天政績

2019-04-23 15:13

談韓國瑜承擔 王金平批三年前黨政主政者私心自用

2019-04-23 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top