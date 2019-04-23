許信良：就兩岸而言 蔡英文柯文哲都是卓越領導人

2019-04-23 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨前主席許信良今天下午應邀到台北市政府「大陸事務暨兩岸交流實務研習會」，演講「美中對抗與兩岸關係」。他表示，蔡英文總統與台北市長柯文哲都是卓越的領導人，「台灣理想的兩岸政策，應該兼具蔡總統的理性和柯市長的善意。」

許信良表示，年初以來，中國大陸官方對「九二共識」的詮釋越來越不含糊。根據香港中評社的報導，軍方出身的前中共中央國台辦副主任王在希，在今年二月二十四日的一個座談會上講話，非常不客氣地指出，「多年來國民黨把『九二共識』解釋為『一中各表』，扭曲了九二共識的本來意義；如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。所謂的『一中各表』嚴格意義上偏離了一個中國原則。」在這樣的情境之下國民黨還繼續高談九二共識，明顯自欺欺人。

許信良認為，兩岸關係需要善意，不只是理性。但是，就台灣的立場而言，接受否定中華民國的九二共識，是屈從，不是善意。典型的兩岸關係的善意表述，是「兩岸一家親」。兩岸一家親純粹是一種親善態度的表達，不具法理意涵，不像九二共識。

許信良說，九二共識則有特定的法理意涵。接受否定中華民國的九二共識，在法理上，就是默認中華人民共和國對台灣的主權要求。當美國國會剛通過法律不承認中華人民共和國對台灣的主權要求之時，如果台灣的主要政黨居然可以默認這項要求，美國將情何以堪？台灣人民又將情何以堪？

許信良強調，惠台三十項措施，本來也是大陸對台灣人民表示善意的政策，卻因為否定中華民國，而讓善意成為懸疑。台灣理想的兩岸政策，應該兼具蔡總統的理性和柯市長的善意。柯市長的善意，讓台北和上海的城市論壇可以繼續舉辦。柯市長從來不談九二共識和一中原則。

許信良也指出，蔡總統的理性確保了寸步不讓的主權立場，卻並不傷害台灣的經濟。事實上，蔡總統上任快三年，兩岸貿易不減反增。在2017年，依據中國大陸的統計，大陸對台灣出口444億美元，從台灣進口1550億美元。台灣的順差約1100億美元。台灣對大陸的出口，居然高過美國對大陸的出口。在2017年，美國對大陸的貨品出口只有1304億美元。

許信良也說，蔡總統深刻瞭解兩岸經濟已經形成牢固的結構關係，大陸對台灣的依賴並不比台灣對大陸的依賴更少。只有當中國大陸也能像對待兩岸經濟一樣理性地對待兩岸政治，兩岸的政治談判才有可能對兩岸有利無害。

最後，他表示，蔡總統和柯市長都是具有高度智慧的領導人。「大事小以仁，小事大以智。」就兩岸關係而言，兩位都是卓越的領導人。可惜她和他的卓越卻往往淹沒在喧囂的議論之中。