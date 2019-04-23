英文名叫威廉被網友吐槽 賴清德：幽默感需要練習

2019-04-23 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



行政院前院長賴清德上午參訪共同工作室與育成加速器，了解新創業者的工作內容和挑戰。隨後賴與網紅合作進行「請問威廉賴」節目直播，也聊到最近初選的感觸。不過稍早賴清德在臉書說，今天他上直播節目，宣布了一件事情，就是他的英文名字。

他說，一直以來，大家都叫他賴醫師，今天卻叫他「威廉賴」，「沒錯，我就是William。」