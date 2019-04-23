親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
韓國瑜發表聲明
郭董擬參選總統
藍綠布局拚立委
政治
軍事
綜合

他列計程車3大問題 分析為何年輕人愛搭Uber

綠委提案修法官法 法官痛批：倒行逆施、人治司法

英文名叫威廉被網友吐槽 賴清德：幽默感需要練習

2019-04-23 21:02聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德上午參訪共同工作室與育成加速器，了解新創業者的工作內容和挑戰。隨後賴與網紅合作進行「請問威廉賴」節目直播，也聊到最近初選的感觸。不過稍早賴清德在臉書說，今天他上直播節目，宣布了一件事情，就是他的英文名字。

他說，一直以來，大家都叫他賴醫師，今天卻叫他「威廉賴」，「沒錯，我就是William。」

不過有網友留言，認為賴清德並不適合這種路線，直說「這風格真的不適合您！超尷尬啦！」不過賴清德也回應，「幽默感需要練習，讓我練一下。」

賴清德公布英文名字。圖／取自賴清德臉書
賴清德公布英文名字。圖／取自賴清德臉書
分享

賴清德行政院

相關新聞

朱雲鵬痛批 蔡政府視中華民國為還不能丟掉的破布

2019-04-23 19:47

許信良：就兩岸而言 蔡英文柯文哲都是卓越領導人

2019-04-23 21:42

轉帳撥用追徵8.6億元 法官提三大問題要調查

2019-04-23 18:31

農委會網軍疑雲 藍委促監院調查

2019-04-23 14:40

索羅門大選結束 外交部：兩國邦誼穩固

2019-04-23 14:39

賴神：新創比選舉難 嘆兩黨陷僵局

2019-04-23 14:34

高喊「重返執政」 藍軍推新版潮T助威

2019-04-23 14:34

你的軍法不是你的軍法 從「國軍是太監」到不假離營重判7年

2019-04-23 14:32

韓國瑜今與大林蒲居民夜談 環團發聲明提4訴求降空汙

2019-04-23 13:36

韓國瑜斥密室政治 柯志恩：黨應盡快公開協商

2019-04-23 13:32

蘇內閣就職100天 蔡英文蘇貞昌陳其邁聯播影片細數政績

2019-04-23 13:18

蘇揆上任100天 與蔡總統聯播影片談政績

2019-04-23 12:45

賭韓國瑜做滿市長任期 杜紫宸：我的千份雞排發不出了

2019-04-23 12:44

6年前160萬人吃不飽那現在呢？陳吉仲：再來調查

2019-04-23 12:17

賴清德參訪共同工作室與育成加速器

2019-04-23 11:55

毒品認定落差？沈智慧：讓台灣成了「世界毒品天堂」

2019-04-23 10:54

最厲害的催眠！心理師分析韓國瑜的說服之道

2019-04-23 10:28

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49

兩岸建交？ 陳明通改口「政府沒這政策」

2019-04-23 00:33

兩岸政治協商門檻提高？交朝野協商

2019-04-23 00:27

總統候選人財產申報須公告上網 違反將挨罰

2019-04-23 00:16

影／藍委質詢陸委會：憑什麼要大陸放棄武統

2019-04-22 20:13

賴清德：因應氣候變遷 學習馬克宏的大辯論

2019-04-22 19:50

游淑慧質疑防磚民調遭綠灌水 洪秀柱怒：無法接受

2019-04-22 19:44

印尼8小時開完總統票 丁守中：人口僅1%的台北市呢？

2019-04-22 16:15

蔡賴延長賽 立委初選民調廝殺 南部立委挺賴救選情

2019-04-21 13:11

蔡英文憂民調造成黨分裂 賴清德：脫黨競選才會

2019-04-19 15:52

朱立倫周末啟動台灣更好行腳之旅 首站前進花東

2019-04-19 15:03

郭台銘選2020 林濁水左批蔡英文 右酸韓國瑜

2019-04-18 10:26

影／是否選總統？ 郭台銘：媽祖託夢叫我要出來

2019-04-17 12:44

國民黨籲蔡總統查清楚 李毅私下和民進黨談什麼

2019-04-16 23:11

外交部推雙橡園虛擬實境影片 被消失的國徽入鏡

2019-04-02 13:57

影／韓國瑜中午抵台 韓粉接機高喊選總統

2019-03-28 13:33

蔡總統接見醫療團 感謝讓友邦感受台灣溫暖

2019-03-18 15:05

柯文哲：永遠不要幻想一天內改變國家

2019-03-18 09:04

林右昌：支持蔡英文競選連任

2019-03-14 05:02

韓國瑜北農被追打無救兵？張雅屏：不會讓同志求助無援

2019-03-05 16:27
看更多

熱門文章

獨家／參選2020 韓國瑜將宣布「有條件承擔」

2019-04-23 10:22

內幕／郭台銘參選 是韓國瑜決定承擔的關鍵

2019-04-23 11:55

選不選？ 韓國瑜：承擔責任 但初選為難

2019-04-23 00:47

聲明全文／選不選2020？ 韓國瑜發表五點聲明

2019-04-23 11:20

韓國瑜願承擔 郭台銘呼籲：打造韓方便參加初選的規則

2019-04-23 13:45

選不選2020？韓國瑜：無法參加現行制度初選

2019-04-23 11:18

【重磅快評】韓國瑜的「承擔」，是誰的局？

2019-04-23 11:34

選不選2020？ 韓國瑜11點發總統大選聲明

2019-04-23 10:57

參選2020？韓國瑜表態 柯文哲：韓沉不住氣

2019-04-23 11:30

蔡英文非連任不可？ 陳水扁：直接徵召可能性高

2019-04-23 01:05

苦苓預測韓國瑜的聲明內容 網友：比媽祖託夢還準

2019-04-23 10:42

韓國瑜正式宣布：沒辦法參加黨內現行制度的初選

2019-04-23 11:17

孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41

黃光芹嗆韓國瑜不值得期待 有民眾則力挺只有韓可救台灣

2019-04-23 17:23

韓國瑜、郭台銘誰強？比嗆比霸氣 為這5字公開較勁

2019-04-23 08:00

林濁水提兩點奇怪：爲蔡英文面子 犧牲20席區域立委？

2019-04-23 08:10

許淑華：國民黨可以沒有韓國瑜 中華民國不能沒有

2019-04-23 11:48

韓國瑜不參加初選 侯友宜：天下至廣非一人所能獨治

2019-04-23 15:53

【即時短評】民調一枝獨秀 韓國瑜已難下馬

2019-04-22 23:16

背後被開槍很不舒服？ 立委：赴美時感覺韓國瑜要選了

2019-04-22 23:42

韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31

不知義聯申請國賠敗訴？民進黨批韓國瑜崩壞

2019-04-23 01:49

【即時短評】徵召和初選有牴觸嗎？韓國瑜在等他表態

2019-04-23 12:06

若韓國瑜參選總統 羅智強向韓粉及吳敦義喊話

2019-04-23 10:10

韓國瑜願「承擔」 高雄議長許崑源：尊敬與尊重　　

2019-04-23 11:26

影／發表聲明後 韓國瑜：請透過文字了解我所想

2019-04-23 17:33

2020最新民調 韓國瑜、郭台銘支持度不相上下

2019-04-23 12:04

韓國瑜五點聲明 王定宇改成五點翻譯版 酸爆了

2019-04-23 12:49

蔡英文有逆轉勝體質？唐湘龍：她就是要拖到賴清德沒氣

2019-04-23 15:24

韓國瑜徵召有譜嗎？ 高市網友：要參選先辭職

2019-04-23 17:02

韓國瑜五點聲明 學者改「接地氣」版本解讀

2019-04-23 13:49

不參加初選 親韓人士：韓國瑜不滿吳敦義借韓打擊朱王

2019-04-23 13:49

【重磅快評】韓國瑜被動承擔，誰還會背後開槍？

2019-04-23 14:12

學者看民調 郭台銘要超越韓國瑜有難度

2019-04-22 23:06

郭台銘參選總統 白宮前官員：非常有趣

2019-04-23 03:00

「非韓不投」效應有多大 王鴻薇：不推韓國瑜將喪失61萬選票

2019-04-23 10:23

對韓國瑜參選…政大教授：期待不只是情緒性的口號

2019-04-23 10:12

徵召韓國瑜就不是政治權貴嗎？吳萼洋點出聲明裡的矛盾

2019-04-23 16:05

總統府不評論韓國瑜聲明 列上任一百天政績

2019-04-23 15:13

談韓國瑜承擔 王金平批三年前黨政主政者私心自用

2019-04-23 12:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top