失業率創19年新低 蔡英文：經濟的鑰匙就在我們手中

2019-04-23 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



蔡英文總統稍早透過臉書表示，三月份失業率連續兩年，創十九年來新低。她說，失業率下降，跟國家整體經濟的動能變好，有很大的關係。蔡總統更再次暗虧鴻海董事長郭台銘，「發展經濟的鑰匙，不在別人手中，就在我們手中。只要用對方法，腳踏實地，就能把不可能變成可能，就能實現以前的人做不到的事。」

蔡總統說，這三年來，政府在改善經濟體質及帶動就業成長做了很多努力。

她表示，在改善經濟體質方面，政府推動前瞻基礎建設計畫，擴大內需，專注產業的轉型，鬆綁法規，改善投資環境，並且布局全球，讓台灣的整體經濟體質，有明顯的改善。在帶動就業成長方面，Google、Facebook等國外企業來台灣投資，加上台商回流，我們主動創造了許多優質的工作機會。

蔡總統指出，我們相信，發展經濟的鑰匙，不在別人手中，就在我們手中。只要用對方法，腳踏實地，就能把不可能變成可能，就能實現以前的人做不到的事。

蔡總統表示，蔡英文會更努力，讓更多的台灣人民享受到拚經濟的成果。「我們沒有很大聲，但我們做到了」，請幫她分享，讓更多人知道。

以下是總統臉書全文：

我不說你不知道，3月份失業率連續兩年，創19年來新低！

失業率下降，跟國家整體經濟的動能變好，有很大的關係，這三年來，我們做了很多努力：

改善經濟體質

我們推動前瞻基礎建設計畫，擴大內需，專注產業的轉型，鬆綁法規，改善投資環境，並且布局全球，讓台灣的整體經濟體質，有明顯的改善。

帶動就業成長

Google、Facebook等國外企業來台灣投資，加上台商回流，我們主動創造了許多優質的工作機會。

我們相信，發展經濟的鑰匙，不在別人手中，就在我們手中。只要用對方法，腳踏實地，就能把不可能變成可能，就能實現以前的人做不到的事。