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【重磅快評】沒有黨的一絲溫暖，韓國瑜如何沉得住氣？

2019-04-23 19:04聯合報 記者主筆室╱即時報導

千呼萬喚，高雄市長韓國瑜今天終於發表「願不計得失的承擔對國家的責任；以現行的國民黨初選制度，無法參選」的聲明，國民黨2020這場初選大戲要怎麼演下去，還要看國民黨如何接招，看戲的台北市長柯文哲說韓國瑜沉不住氣，倒是說對了，以民進黨的拖棚歹戲看來，藍白陣營確實都要多一點謀定而後動的工夫。

韓國瑜發出五點聲明後，國民黨很快回應，肯定韓國瑜對高雄及中華民國的未來發展的關心與使命感，但仍「盼望韓國瑜同志亦能參與初選」，國民黨初選辦法將由中常會充分討論決議後實施；國民黨主席吳敦義稍後參加三重宮廟活動，極力否認開槍、權貴密室協商的說法，看來吳、韓之間仍有互信的問題，國民黨的僵局未解，一切似又回到原點。 

韓國瑜的聲明引發兩極反應，熱情韓粉受到鼓舞，高雄市議員黃紹庭建議國民黨應以勝選為出發點，讓初選遊戲規則更靈活，而非沿襲過去的權貴政治和密室協商；立委柯志恩也認為既然韓國瑜民調最高，後續就看黨能否研商一個能為韓國瑜解套的初選制度。

與黃紹庭、柯志恩抱持相同看法的人不少，但也有人持不同觀點，例如昔日戰友林正杰就呼籲韓國瑜冷靜，國民黨有那麼多人要登記初選，黨要如何徵召韓國瑜？巧的是，他送韓國瑜一句話「天下至廣，非一人所能獨治」，稍後也被新北市長侯友宜拿來用，提醒台灣的未來不是仰賴任何一個個人，必須採取團隊合作。

韓國瑜來自基層、接了地氣，對於來自基層的這兩種聲音，他當然都清楚，今天他掀開2020大選的底牌後，把問題踢回中央，藍營支持者關心的是：國民黨及韓國瑜下一步的策略是什麼？

台北市長柯文哲今天得知韓國瑜聲明內容後，他表示這其實要沉住氣，韓本來應該在他之後，現在卻沉不住氣云云，柯文哲嘴快無意中再度透露他問鼎2020的企圖，柯文哲和蔡英文有過合作及作戰的經驗，應該比較抓得準經驗值，他的盤算是要等到綠營蔡賴之爭底定後再出手，藍軍握有兩張王牌，卻在此時搶出牌，難怪他要說韓國瑜沉不住氣。

柯文哲能沉得住氣，在於他深諳蔡賴之爭的節奏，民進黨延長初選，但沒有進行任何協調，更沒打算做什麼民調，在沒有規則的遊戲中，賴清德漸被淹沒，蔡英文罵藍軍越兇，賴清德就變得越緲小，柯文哲還是要看蔡賴最後配不配，才決定下一步，他自然沉得住氣，看到韓國瑜熬夜紅眼寫聲明掀底牌，柯的提醒也勉強算是「忠告」吧。

不過，韓國瑜能不能沉得住氣，也不是韓國瑜一個人可以決定，目前最大的問題是韓國瑜面臨的困境及壓力，國民黨似乎無感，檯面上的大人們口惠而實不至的說法一堆，但總比不上具體的行動來得有溫度，韓總沒有感受到黨的一絲溫暖，要他如何沉得住氣？

韓國瑜今天發表「願不計得失的承擔對國家的責任；以現行的國民黨初選制度，無法參選」...
韓國瑜今天發表「願不計得失的承擔對國家的責任；以現行的國民黨初選制度，無法參選」的聲明，還要看國民黨如何接招。本報資料照片
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韓國瑜國民黨柯文哲

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