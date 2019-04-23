5點聲明誰擬稿 幕僚：是韓的意志

2019-04-23 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



平時快人快語的高雄市長韓國瑜，今天上午發表是否參選2020總統5點聲明時，罕見地全程看稿念，也沒開放記者提問，以平靜語氣念完5點聲明後便快閃離開。許多人好奇，韓國瑜字斟句酌的5點聲明是和誰討論下完成，韓的核心幕僚、觀光局長潘恒旭說，就他了解，簡短的5點聲明是韓自己的意志和想法，不算是由幕僚操刀，想用平實文字表達態度與心情，韓強調「這是我內心的反應，仔細去看，一定看得懂。」

新聞局長王淺秋則表示，字字斟酌的245字聲明稿，是幕僚針對市長想法擬稿，並經過市長思考斟酌，不斷討論修正後的結果

對於韓國瑜的聲明，國民黨前立委孫大千說，如果黨中央能為郭台銘的黨權解套，相信也可以為韓國瑜排除障礙，相信黨中央看到韓的聲明後，能做出有智慧的決定，不要再說「非韓不投是分裂國民黨，韓粉不一定要支持國民黨好嗎？」

韓國瑜的5點聲明事先和誰交換意見嗎？傳出孫大千是與韓討論的其中一人，孫表示，確實有與韓用電話討論，韓膽識十足，願意為黨承擔，粉身碎骨再所不惜，一路走來在第一線作戰，沒喊過一聲苦、一聲累，孫形容，眼前是一場權貴與草根力量的拉鋸，韓就像一尾泥鰍，要對抗黨內的錦鯉，處境艱辛。

孫大千表示，黨內初選簡單局面變得複雜，有心人士不斷放話，確實讓韓及李佳芬感到心寒，「有些人不是腦子壞了，是心壞了。」

孫談到，國民黨高層都明白「唯有推出最強棒才可能贏」，這扇門能不能開，關鍵在黨中央，接下來就看黨中央怎麼做。