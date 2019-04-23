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轉帳撥用追徵8.6億元 法官提三大問題要調查

2019-04-23 18:31聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產，追徵8.6億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署前年起查封其不動產，國民黨提告撤銷行政處分。台北高等行政法院今下午開庭，法官吳坤芳提出三大問題，包括所有權歸屬為何？當時法定流程？移轉範圍？作為本案調查審理方向，不除排將來請法制史、歷史學者協助說明。

黨產會在國史館找出資料，開庭時稱「敵偽產業處理局」負責作出售變現，公務機關領用敵偽產業物資，依行政院民國35年12月19日（訓政時期）「各公務機關領用敵偽產業物資國庫轉帳手續」的轉帳程序，可用「國庫收支轉帳」方式，將敵偽物資購入成為「公用財產」再撥用予公務機關使用，其所有權應歸屬國家。

黨產會指出，由國防最高委員會第227次常務會議、財政委員會第337次審查會結果報告，可知國民黨在訓政時期是公務機關的一部分，追加以「政權行使支出」名義辦理國庫歲出預算，轉帳為各區敵偽產業處理局的「財產及物資售價收入」，進而使用該些財產物資，包括撥交給台灣省黨部88處房屋。

黨產會認為，此程序與國庫轉帳手續規定相同，等於國庫付款購入這些財產物資，變為公用財產供國民黨使用，所有權應歸屬於國家。民國36年12月25日行憲後，國民黨不再是政府機關一部分，應還給國家。

國史館還有一本《中國對日抗戰損失調查史述》內容提及，行政院並未核定賠償委員會所研擬的「抗戰賠償辦法綱要」草案，遑論細則；且賠償業務尚未開始即因國共內戰，政府遷台及國際局勢變化而告終。因此國民黨說這些為戰時損失的補償，與客觀史料呈現事實不符。

國民黨委任律師張少騰反駁，黨產會訴訟中的說法與原處分不同，這些調查是作成原處分後，顯見原處分草率又隨便，不符合行政程序法規定行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。

法官當庭提出草擬的三大問題方向，認為本件需要弄清楚，判決會寫得比較安心，不除排將來請法制史、歷史學者協助說明，就尋找適合人選會再努力。

此外，國民黨針對行政執行署強制執行聲明異議，經法務部駁回再議後，提起行政訴訟。此外，國民黨也向行政執行署提告，但台北分署表示僅為執行機關，尊重債權人黨產會意思。庭末，三案均改訂6月18日下午續行審理。

國民黨黨產行政院

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