賴神：新創比選舉難 嘆兩黨陷僵局

2019-04-23 14:34 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



賴清德23日受訪時表示，台灣需要政府設置管道輔導新創產業，鼓勵更多人投入。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報） 分享 facebook 「我覺得創業比選舉還難。」前行政院長賴清德23日出席台北創業論壇時表示，雖然創業成功率可能只有1%，但台灣需要培養更多新創人才，維持台灣產業競爭力。他笑稱：創業比選舉難，因為「如果創業成功獲得社會認同，選舉就很容易。」此外，針對兩黨初選問題，他表示，台灣的政黨都是民主政黨，他希望能把初選程序和平走完，之後才能讓民進黨團結。

新創是世界趨勢

賴清德先參訪了創業中心不同部門，體會了網紅、AI醫療等不同產業辦公室的技術。他在直播時提到，現在網紅、AI等新型態產業抬頭是世界趨勢，台灣更需要鼓勵年輕人在這方面創業。

主持人也問賴清德，在過往從政經驗中有沒有到國外訪問獲得很好的經驗可以讓台灣參考。他用以色列舉例，該國每3個人就有1到2個人從事新創產業。他分析，以國有這樣的趨勢是因為他們的當兵制度，會根據每個人的背景不同，分發到不同單位，訓練他們解決問題的能力，而這些能力就可以應用到新創產業。

政府要讓大家不怕失敗

他感嘆，即使以色列、美國等創業風氣旺盛的國家，創業成功率其實偏低，但在科技與技術不斷進步下，新創企業對於台灣的產業發展很重要，他呼籲台灣政府要有更完善輔導創業的法規，且以往台灣社會普遍怕失敗的風氣也要導正，讓年輕人不怕失敗，更積極投入新創。

走完初選彰顯民主價值

針對韓國瑜「有條件投入初選」，賴清德苦笑說，兩黨現在初選都非常紛擾，陷入僵局。不過他隨後強調，台灣是民主國家，政黨也是民主政黨，應該把初選流程完整走完，實踐民主。

在場媒體隨即追問是否賴清德不願意當副手？他回稱，現在大家都本末倒置，只要初選順利進行完，之後要如何合作都沒有問題，團結打贏選戰最重要。

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