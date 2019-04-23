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2020誰來選總統
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菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

內幕／韓國瑜決定有條件承擔 關鍵是郭台銘

鎖定韓國瑜 蔡打國政、賴搶話語權

2019-04-23 12:54聯合報 記者賴于榛╱即時報導

高雄市長韓國瑜今發布聲明，依然是國民黨2020總統候選人大熱門。蔡、賴陣營也準備戰術因應，總統幕僚指出，蔡英文會維持戰線，續打台灣將面臨到底要維持現在主權獨立的穩定現狀，還是要被迫走向統一進程的選擇；賴清德陣營則表示，該解決的是韓國瑜現象，須趕緊搶回話語權。

總統府發言人張惇涵表示，對於其他政黨的事務，沒有評論。但戰術部分，張惇涵說，總統日前已經公開表示，2020年是台灣是關鍵的一年，台灣將面臨到底要維持現在主權獨立的穩定現狀，還是要被迫走向統一的進程的選擇。面對2020大選的各項變局，民進黨身為執政黨的責任重大，必須發揮團結的力量，讓一加一大於二。

張惇涵表示，縱然總統現在也在黨內的初選程序當中，但對總統而言，特別是台灣正面臨美中貿易衝突、中國持續在兩岸、區域間施壓軍事壓力之際，總統每一分鐘都必須專注於國政「做好總統就是她每天的工作」。

至於相關政治人物涉及國政議題的部分，張惇涵說，總統該有立場的時候就會堅決表態，像是日前韓市長「國軍是太監」的不當言論，總統作為三軍統帥，必然、也必須堅定捍衛國軍尊嚴，又像是郭台銘董事長「國防靠和平」的說法，總統亦認為郭董事長說反了，應該是「和平靠國防」，加強自己的實力，全民團結一致，爭取國際支持，台灣民主跟自由的生活方式，才能被守護。

賴清德則是從初選登記就鎖定韓國瑜，親賴立委林俊憲指出，院長當然是挑強的打，可韓國瑜是非典型國民黨政治人物，支持者來源大於國民黨，但民進黨只會打舊的國民黨。

林俊憲說，韓國瑜經歷、資歷都不是政壇最好，但會販賣不一定有辦法實現的希望，加上選民過去對民進黨的不滿，導致這種高度的政治行銷有民氣支持，因此要解決的是韓國瑜現象，搶回話語權而非攻擊韓國瑜，像是民進黨過去拚經濟成績其實比國民黨好，以及韓國瑜若真的參選，對高雄市民的承諾怎處理，都是可以著墨的點。

2020鎖定韓國瑜，蔡打國政、賴搶話語權。本報資料照片
2020鎖定韓國瑜，蔡打國政、賴搶話語權。本報資料照片
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韓國瑜國民黨民進黨

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