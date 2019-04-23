賭韓國瑜做滿市長任期 杜紫宸：我的千份雞排發不出了

2019-04-23 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



網路名人對賭雞排，「宅神」朱學恒在電視上嗆中華大學兼任講座教授杜紫宸，賭1000分雞排說鴻海董事長郭台銘不會出來選總統，朱學恒賭輸了昨天已在土城發送雞排。今天杜紫宸在臉書發文說，他的雞排發不出去了。因為他賭高雄市長韓國瑜不會接受任何型式徵召，會做滿高雄市長任期。

杜紫宸日前在臉書表示，他不想跟誰賭什麼，但想集氣為韓國瑜解套：如果韓在一周內明確表態，不參加國民黨初選、也不接受任何型式徵召，決定專心做好做滿高雄市長任期，要送大家1000份雞排。