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6年前160萬人吃不飽那現在呢？陳吉仲：再來調查

2019-04-23 12:17聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

鴻海董事長郭台銘日前在臉書粉專發表，指農委會主委陳吉仲親口說「台灣每天至少有160萬人吃不飽」，陳吉仲也在臉書發文反駁，說這是移花接木，是2013年的資料。陳吉仲今天受訪時表示，根據聯合國的計算方式，2013年的調查研究報告就是有160萬人吃不飽，至於現在有多少人口吃不飽，他沒有回答，只說還可以再委託調查。

農委會今天舉行小熊回家記者會，會後陳吉仲接受媒體採訪時表示，他說，所謂的160萬人口吃不飽這件事，是2013年農委會委託的計畫研究報告。當初他講的是引用這樣的數據，是明確的統計數字，至於現在有多少人吃不飽，可以再委託相關的學術界做調查。

陳吉仲解釋，160萬人吃不飽這數字，是研究時按每人每天消費的熱量1800多卡裡面，消費不夠的統計數字所計算出來的，隱含的某種程度是營養不夠，吃不飽。

他說，這數字可以大家去解讀，如果要關心台灣，這樣的數字是否正確，也可以引用聯合國農糧組織（FAO）相關資料甚至日韓、中國大陸的資料。中國大陸有高達18.9%營養不夠，FAO公告全球目前有10幾億的人口營養不夠，英文是undernourishment（營養不良），陳吉仲說，期待大家要去關注這議題，若國人有營養不夠或吃不飽，應該是公私部門努力去解決。

陳吉仲說，重點是，農委會不只是做所謂的競爭力提升，也同樣注重農民福利、公平分配，期待農委會可以提供全國農民所需要的糧食消費。

媒體提問，現在的狀況有比2013年好嗎？他說，這部分跨部會做了許多努力，教育部提供弱勢家庭無法支付學校營養午餐，一年超過45萬人次，農委會、衛福部、教育部提供學校午餐在地食材，也提供偏遠地區食材，為180萬學童每年支出超過15億元，也提供良質米，盡全力解決營養不夠、吃不飽的問題。

是否不認同郭董臉書的說法？陳吉仲說，農委會都是被其他的政治人物指定才回應，還是期待從專業角度出發。

農委會主委陳吉仲出席農委會林務局的「小熊要回家」記者會。記者余承翰／攝影
農委會主委陳吉仲出席農委會林務局的「小熊要回家」記者會。記者余承翰／攝影
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陳吉仲農委會教育部

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