韓國瑜願「承擔」 高雄議長許崑源：尊敬與尊重

2019-04-23 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市議會議長許崑源在聽過高雄市長韓國瑜的聲明，他說尊重與支持韓國瑜市長的決定。

針對韓國瑜說，此時此刻無法參加現行的初選制度，且不接受提問，許崑源說，他支持市長的決定，未來也會尊重黨中央的做法。