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青年醫護站出來 發起募資至WHA宣傳台灣醫療實力

2019-04-23 11:24聯合報 記者簡浩正╱即時報導

今年世界衛生大會（WHA）5月20日在瑞士日內瓦登場，台灣屢遭中國打壓，可能三度收不到邀請函。一群由醫護等各領域青年組成「台灣世衛外交協會」，今發起募資要到WHA周邊展示台灣醫療技術，分享《台灣醫療白皮書》，期用民間力量讓世界看見台灣的醫療實力。

台灣世衛外交協會總召、台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇表示，今年已是台灣第三年被排除在世衛之外，讓國人也對世衛相關外交動作沒有信心，因此青年成員決定站出來，用創意扭轉頹勢。

姜冠宇說，團隊成員來自醫護、藥師、新創、設計師、媒體等各領域青年，他與團隊從去年開始回應WHA議程的策展、白皮書編製，去年在場外策展並發送文宣資料，向他國置入台灣具優勢的醫療議題，迴響頗佳。而今年的白皮書內容，包括台灣醫療健康數據有哪些驚人發現、幫助了上百個國家等等，及WHA議程可參考台灣經驗。

此次共15名成員將出發至日內瓦，採募款方式，第一階段基本經費為50萬元，理想總金額為90萬元，包含醫療白皮書編撰印製與宣傳費用等，成員將透過在WHA場外以策展方式，進行國際交流，彰顯台灣在公衛體系的價值，積極與他國建立連結。姜冠宇個人則是經世界醫師會推薦資格下，將進入會場內與會，不會發言，但會在休息時間中與各會員國交流，宣傳台灣醫療並建立可能合作。

姜冠宇說，今年WHA的主題是基礎照護，用WHO關心的議題來置入台灣人的聲音，就是一種新外交模式。台灣衛生體系值得在國際場合佔有一席之地，在防疫節點靠自己的力量取代醫療中國化的香港，而台灣醫療據國際水準，在全世界的合作框架當中不可或缺。

台灣世衛外交協會總召姜冠宇表示，白皮書內容，包括台灣醫療健康數據有哪些驚人發現等...
台灣世衛外交協會總召姜冠宇表示，白皮書內容，包括台灣醫療健康數據有哪些驚人發現等資訊，將在場外策展並發送。記者簡浩正／攝影
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一群由醫護等各領域青年組成「台灣世衛外交協會」，今發起募資要到WHA周邊展示台灣...
一群由醫護等各領域青年組成「台灣世衛外交協會」，今發起募資要到WHA周邊展示台灣醫療技術，分享《台灣醫療白皮書》（左下白色）等資料，期用民間力量讓世界看見台灣的醫療實力。記者簡浩正／攝影
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姜冠宇表示，此次共15名成員將出發至日內瓦，採募款方式，第一階段基本經費為50萬...
姜冠宇表示，此次共15名成員將出發至日內瓦，採募款方式，第一階段基本經費為50萬元，理想總金額為90萬元，包含醫療白皮書編撰印製與宣傳費用等，成員將透過在WHA場外以策展方式，進行國際交流，彰顯台灣在公衛體系的價值。記者簡浩正／攝影
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WHA日內瓦醫師

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