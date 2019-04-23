政治權貴熱衷密室協商 韓國瑜：盼高層勿忘世上苦人多

2019-04-23 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



高市長韓國瑜究竟選不選2020？韓國瑜今發聲明，雖未明確表態是否參選，但鬆口願意承擔。韓說，在擔任高雄市長的這段日子中，深刻的體會到只有台灣好，高雄才會更好。只有台灣能改變，他才能真正改變高雄，但對於國民黨2020年總統大選，此時此刻，他無法參加現行制度的初選。

韓國瑜並指出，長久以來政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，台灣的政治改革已經刻不容緩。希望黨內高層都能夠體察民意，關注社會脈動，重視庶民經濟，勿忘世上苦人多。

他強調，他生在台灣、長在台灣，死在台灣，未來也會埋在台灣，「我熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，我願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能夠改變台灣。願天佑台灣人民、天佑中華民國。」

韓國瑜昨預告聲明主要有4個面向，除感謝大家關切，也會表達對國民黨內總統初選態度、對中華民國未來的擔憂掛心和高雄未來發展需要什麼協助。

鴻海董事長郭台銘半途殺出要角逐2020，讓國民黨總統提名增添變數，原本被認為有望獲黨徵召參選的韓國瑜，日前表示將擬一份聲明對外闡述自己想法。韓國瑜和國民黨主席吳敦義預計27日會面，韓在「吳韓會」登場前先發表聲明，將球丟回給黨中央。