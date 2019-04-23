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最厲害的催眠！心理師分析韓國瑜的說服之道

2019-04-23 10:28聯合報 記者雷光涵╱即時報導

心理諮商師蔡明芳在「把自己撿回來愛：阿水心理師的日常」臉書粉專說，自己學過幾年催眠，看過高雄市韓國瑜的書、講座影片及演講逐字稿後，覺得韓是他生平僅見，催眠做得最好的人。他說，以群眾說服來說，韓市長是絕世高人。

蔡明芳在粉專貼文說，催眠的過程簡稱為ARE：吸引（Absorption）、確認（Ratification）、引發（Elicitation）在韓市長的演講中，幾乎都可以看到A、R、E重複地出現，直到群眾被說服、大腦被設定。這就是韓市長的說服之道。但他也說，這僅在演說、選舉。

貼文如下：

1.態度親和的肢體動作。這可說是韓市長最大的優勢，大家去看他發紅包的影片，一定是雙手緊握對方的手、眼睛注視著對方。就高市府內幾個朋友跟我說，韓上任後，馬上到所有市府部會辦公室拜訪，一樣是雙手緊握、眼睛注視著每個職員。這種肢體語言，不管發紅包、市府公務員還是每個菜市場跟他握過手的鄉民，都會覺得被重視、被在乎、被放在心上。

2.YES SET語言。這是催眠常見的語言。簡單的說，就是講一些大腦會認同的話，讓大腦直覺地認為你是個可信的人，連帶提高你這個人還有之後內容的說服力。

比如：「高雄市是一個巨人、要山有山、要海有海，有4個新加坡大、3個香港大、10個台北市大」，…「各位高雄鄉親，我們280萬的市民，我們要拒絕貧窮，我們要拒絕又老又窮，我們要迎向繁榮、迎向富庶、迎向光明，好不好！」

前面的高雄市巨人呼應了後面的幾倍大，要山有山、要海有海。這些講的都是事實，大腦會自動認同，即便我們真的不確定高雄比新加坡大多少，也會跟著認同高雄市是巨人，接續到後面的要拒絕又老又窮、迎向繁榮，大腦就會自動認同語言的內容，也認同韓！

3. 嵌入命令(Embedded Command)與嵌入問句(Embedded Question)

這兩種方法是在大腦紊亂時，給關鍵的暗示，讓大腦自動地吸收指令。換句話說，就是幫談話畫重點、給暗示。

比如：「我們不要中低階層過得這麼的辛苦，我們高雄也不要我們的孩子越走越遠。3、40年前的高雄…。那個時候的高雄人是這麼的驕傲，全台灣雙B轎車最多在高雄，全台灣最有氣魄，台灣錢淹腳目，高雄錢淹肚臍，全台灣最富庶的城市是高雄。」

韓市長在講這段話的時候。只要講到他想表達的字詞，如過得辛苦、孩子越走越遠、高雄、驕傲，就會用停頓、或踮腳轉身等口語或非口語強調。整段話聽下來，會聽到找回驕傲，讓孩子回來高雄。

再來這兩段：「在我的心中整個高雄對外面所有的來往，沒有一個敵人、沒有一個對手、沒有一個陌生，全部城市，全部國家都向我們高雄開放，好不好！」這一段是yes set，增加後段演講的說服力，讓大腦自動說好

關鍵在這段：

「我們高雄人，我們韓國瑜當上市長之後，我們高雄人也會張開我們的臂膀，用我們的熱情迎接所有來往的城市、所有來往的國家，好不好？！」

後面的好不好是嵌入問句，你只要大腦說好，就等於認同前面說的了韓國瑜當市長。

4.縮小/誇大

有時韓市長講的內容並不見得全對，但一定會讓人有感受。比如他說，「年金改革….砍了再砍，砍了再砍 一年幫政府省了50億到60億，前瞻計畫隨便就4000億」

雖然年金改革一年政府實際的支出是400億，但這樣的縮小金額再對比前瞻計畫，會讓聽者覺得政府在剝削我，即便反對者更正年金改革實際支出，一來會增加話題曝光度，再者被改革者受剝削的感覺在反覆討論中不但無法淡化還可能增加。

5.抓住核心議題，以簡單好記的口號解決

如果你這幾年問在地高雄人，特別是中下階層（民進黨傳統支持者）最在乎的事，你聽到的一定是「生意不好做、賺錢不容易」

從客觀上，你當然可以說高雄是重工業轉型、目前多是服務業來填補製造業外移的人力缺口….所以薪水很低。但重點是，沒有解決問題。

而韓處理的方式就一句話，又老又窮！把高雄人口老化、青年北上工作、在地收入少的困境說出來。

另外他又提出「貨出去、人進來、高雄發大財」這種好記又朗朗上口的解決口號。每念一次，就會覺得高雄真的有希望改變、真的會變有錢。同理，現在講的「台灣經濟殘廢」到「台灣安全、人民有錢」也是同樣原理！

6.生動的比喻

「高雄是沉睡的巨人」、「我出國打拼，你用牙籤戳我屁股」、「國民黨需要后羿」，這些比喻有沒有很有畫面。甚至近來甚至也有我的案主用牙籤戳我來比喻家人對他的傷害。比喻的力量來自跟大腦既有的畫面、理解結合，只要你想到那個畫面、物品，就會想到講者的話，等同複習講者的說服。

7.四兩撥千斤的反駁之術

韓市長只要遇到對方不同意或質疑，最常用的方式就是「沒有格局」「小鼻子小眼睛」「無聊」「意識形態」。這種不針對對方質疑內容的回應，其實是最有殺傷力的回應。因為回應的不是內容、而是對方的人格或意圖。講你見不得別人好，等於整個跳過你的質疑，而針對質疑的人控訴。

8.簡單的語句

這是目前檯面上菁英型政治人物最欠缺的。我在伴侶諮商的訓練中，最大的收穫就是如果要用情緒來說服人，話一定要越簡單越好。簡單的話，大腦需要處理的能量越少，越容易被接受，而且越複雜的字句，大腦會越用理性的皮質區來吸收。

我舉個例：

「各位，我們要堅守民主、發揚台灣價值，好不好」

雖然你說好了，也同意要堅守民主、發揚台灣價值了，但民主的內涵是甚麼、台灣價值具體有那些東西，我可能都不知道。聽完造勢會回去，大概也忘了自己聽了甚麼。

那我換一句「各位，我們讓大家飯吃得飽、兩岸和平爭執少、孩子住房沒煩惱，你們說好不好」

感受上是不是差很多？！

群眾心理學一書提到：只有給群眾簡單扼要、不容妥協、絕對的形式，就能產生巨大影響，就是這樣的道理。

高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
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韓國瑜語言高雄市

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