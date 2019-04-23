韓國瑜今發表聲明 盧秀燕：國民黨初選勢在必行

2019-04-23 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜今上午將宣布選不選2020總統大選，台中市長盧秀燕今早說，如果韓國瑜宣布參選，也符合民意與期待，但她強調國民黨初選勢在必行，因為有很多人報名參選，直接徵召的空間變小。

韓國瑜今早11點將發表聲明，宣布選不選總統大選。盧秀燕說，請大家給韓市長空間、時間，靜候韓的聲明，她相信如果韓國瑜宣布參選，也符合民眾的期待。