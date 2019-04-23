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孫大千：被罵鬼混是蔡英文 為何要牽拖台灣人民

2019-04-23 08:41聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

蔡英文總統日前出席經濟部主辦的「5+2產業徵才博覽會」，她透過臉書表示，5000個職缺，有一半以上的起薪超過4萬元，更意有所指地說，這是政府跟民間一起拚經濟的成果，「台灣人很努力，沒有人在鬼混。」對此，前立委孫大千在臉書表示，被罵鬼混的明明就是蔡英文，為什麼要牽拖台灣人民？

孫大千臉書全文：

被罵鬼混的明明就是蔡英文，為什麼要牽拖台灣人民？

首先，經濟部主辦的「5+2產業徵才博覽會」，就是一個最標準的大拜拜。台灣除了5+2產業之外，就沒有其他的產業了嗎？台灣所有的就業人口，都集中在5+2的產業裡了嗎？要不是因為「5+2產業」是蔡英文的口號，經濟部有什麼必要大費周章的來上演這一齣歌功頌德的戲碼呢？

其次，如果真如蔡英文所說的，「5+2產業創新已經進入驗收成果的階段」，請問台灣的人民有誰知道5+2產業到底是那些產業呢？那麼台灣的經濟為什麼還是如此的有氣無力呢？蔡英文可不可以告訴民眾，具體的成果在哪裡呢？難道就是一場「徵才博覽會」嗎？

同時，蔡英文天天掛在嘴邊，政府在外資加碼投資、台商回流投資及新南向政策成績傲人，然而，為什麼台灣的勞工到現在連七天國假都還是要不回來呢？為什麼台灣的年輕人仍然持續要和低薪奮戰呢？

懂了嗎？這就是為什麼蔡英文的拼經濟被批評為膨風、吹牛和鬼混的原因。

蔡英文總統。本報資料照片
蔡英文總統。本報資料照片
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蔡英文孫大千

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